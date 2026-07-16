Сергій Корецький очолить Кабінет Міністрів – Верховна Рада підтримала призначення

Верховна Рада підтримала призначення нового Прем'єр-міністра України.

Фото: Forbes Ukraine

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Верховна Рада 16 липня підтримала проєкт постанови 15414 про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

За проголосували 289 народних депутатів.

Нагадаємо, що пізно ввечері 15 липня до парламенту надійшло подання Президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — зазначив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України був уповноважена представниця Президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Корецький колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України».

Як вказують у ЗМІ, до цього він кілька років, з 2022 по 2025, керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта», акції яких були передані у власність держави.

До роботи у державному секторі Сергій Корецький займався бізнесом.

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