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Для ФОПів запроваджують новий квартальний податковий розрахунок: що зміниться з 1 серпня

11:44, 16 липня 2026
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Мінфін змінив форми податкового розрахунку та порядок їх подання.
Для ФОПів запроваджують новий квартальний податковий розрахунок: що зміниться з 1 серпня
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Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також оновлено Порядок їх заповнення та подання. Нові правила набирають чинності 17 липня, тобто відзавтра.

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Застосування форм починається із 1 серпня для звітування:

  • податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року;
  • фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахунку із розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

  • якщо ви вже подали Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;
  • якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

У Державній податковій службі зверніть увагу, що до 10 серпня необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Як і раніше, Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

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