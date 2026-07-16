У містах України проходять акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони

Учасники акції висловлюють незгоду з таким кадровим рішенням.

Фото: ЗМІ

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У різних містах України проходять акції протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

За інфорацією ЗМІ, дюди вийшли на протест у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах.

Учасники акції висловлюють незгоду з таким кадровим рішенням.

Зазначимо, що Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

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