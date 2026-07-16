У Резерв+ чоловік раптом став військовозобов'язаним, хоча був виключений з обліку — рішення суду

ТЦК повторно змінив статус чоловіка на «військовозобов'язаний», хоча чинне рішення ВЛК передбачало його виключення з військового обліку.

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Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії ТЦК щодо повторного взяття на військовий облік громадянина, якого ще у 2022 році ВЛК визнала непридатним до військової служби та виключила з військового обліку. Суд дійшов висновку, що за наявності чинної постанови ВЛК ТЦК не мав правових підстав повторно вносити особу до Реєстру як військовозобов'язану та зобов'язав виключити її з військового обліку і Реєстру.

Обставини справи

У 2022 році військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до військової служби за станом здоров'я та виключила його з військового обліку. Відповідні записи були внесені до військового квитка, а також відображалися в електронному військово-обліковому документі у застосунку «Резерв+», де він мав статус «не військовозобов'язаний».

Однак наприкінці квітня 2026 року після формування нового електронного документа чоловік виявив, що його статус змінився на «військовозобов'язаний». При цьому в тому ж документі залишалася інформація про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто в Реєстрі одночасно містилися взаємовиключні відомості.

Після звернення до ТЦК чоловіку повідомили, що поновлення на військовому обліку здійснено на виконання наказу, виданого після проведення службової перевірки. Також йому запропонували повторно пройти військово-лікарську комісію. Водночас ТЦК зазначив, що під час перевірки було встановлено відсутність затвердження висновку ВЛК регіональною військово-лікарською комісією.

Позивач не погодився з такими діями та звернувся до суду, зазначивши, що після виключення з військового обліку він втратив статус військовозобов'язаного, а закон не передбачає повторного взяття на військовий облік особи, щодо якої чинним залишається рішення ВЛК про непридатність до військової служби.

Позиція суду

Суд насамперед звернув увагу на різницю між поняттями «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку».

Посилаючись на правову позицію Верховного Суду від 21 травня 2025 року у справі №280/2880/24, суд зазначив, що це різні правові процедури з різними наслідками. Якщо після зняття з військового обліку особа залишається військовозобов'язаною і може бути повторно взята на облік, то після виключення вона втрачає статус військовозобов'язаного саме внаслідок виключення з військового обліку.

Суд встановив, що рішення ВЛК від 7 червня 2022 року про визнання позивача непридатним до військової служби та виключення з військового обліку є чинним і не було скасоване у встановленому законом порядку. Тому ТЦК не мав правових підстав повторно вносити особу до Реєстру як військовозобов'язану.

Окремо суд відхилив аргументи відповідача про те, що висновок ВЛК не був затверджений регіональною комісією.

Суд зазначив, що у 2022 році Положення про військово-лікарську експертизу не вимагало такого затвердження. Відповідні зміни були внесені лише у 2023 році, а тому вони не можуть застосовуватися до правовідносин, які виникли раніше. Застосування нових вимог до вже прийнятих рішень суперечить статті 58 Конституції України щодо незворотності дії нормативно-правових актів у часі.

Крім того, суд у справі 140/6289/26 наголосив, що ТЦК не наділений повноваженнями скасовувати постанови ВЛК про непридатність до військової служби, а тому не може повторно взяти таку особу на військовий облік лише на підставі власного рішення. Оскільки постанова ВЛК залишалася чинною, суд дійшов висновку, що повторне взяття позивача на військовий облік було незаконним.

Що вирішив суд

Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо повторного взяття позивача на військовий облік та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Також суд зобов'язав виключити позивача з військового обліку військовозобов'язаних і внести відповідні зміни до Реєстру.

Крім того, з відповідача на користь позивача стягнуто судовий збір у розмірі 1064,96 грн.

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