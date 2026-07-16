Чи втрачає ТОВ право на податкову амортизацію, якщо здає квартиру фізособі — роз’яснення

Чи впливає передача квартири в оренду фізичній особі на право ТОВ нараховувати податкову амортизацію.

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Передача квартири в оренду фізичній особі для проживання не позбавляє підприємство права нараховувати податкову амортизацію, якщо така нерухомість використовується у господарській діяльності. У податковій пояснили, за яких умов товариство з обмеженою відповідальністю може враховувати амортизацію квартири при визначенні податку на прибуток та які норми Податкового кодексу України застосовуються у такому випадку.

Коли квартира в оренді підлягає амортизації

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Він визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, передбачені Податковим кодексом.

Різниці, пов'язані з нарахуванням амортизації необоротних активів, визначені статтею 138 Податкового кодексу.

Згідно з підпунктами 138.1 та 138.2 статті 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахованої відповідно до правил бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та зменшується на суму амортизації, розрахованої за правилами пункту 138.3 статті 138 ПКУ.

Як розраховується податкова амортизація

Порядок розрахунку амортизації для визначення об'єкта оподаткування встановлено пунктом 138.3 статті 138 ПКУ.

Відповідно до підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПКУ амортизація основних засобів і нематеріальних активів розраховується за правилами бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, визначених Податковим кодексом. При цьому застосовуються методи амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку податкової амортизації береться вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки, уцінки чи дооцінки, проведених відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Також амортизація не нараховується за період, коли основні засоби не використовуються у господарській діяльності через їх консервацію.

У яких випадках амортизація не застосовується

Відповідно до підпункту 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ не підлягають амортизації та здійснюються за рахунок відповідних джерел, зокрема, витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів і невиробничих нематеріальних активів.

При цьому невиробничими основними засобами та нематеріальними активами вважаються активи, які не призначені для використання у господарській діяльності платника податку.

Отже, для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується лише за умови їх використання у господарській діяльності платника податку.

Чи можна амортизувати квартиру, яку здають фізособі

Якщо платник податку на прибуток використовує квартиру як основний засіб у своїй господарській діяльності та нараховує на неї амортизацію у бухгалтерському обліку, то передача такої квартири в оренду фізичній особі не позбавляє його права нараховувати податкову амортизацію.

Таким чином, ТОВ, яке здає квартиру фізичній особі для проживання в межах своєї господарської діяльності, має право нараховувати податкову амортизацію такого основного засобу відповідно до пункту 138.3 Податкового кодексу України.

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