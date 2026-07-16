Город під загрозою: що робити, щоб зберегти врожай у спекотну погоду

Висока температура прискорює життєвий цикл більшості комах-шкідників: попелиця, павутинний кліщ і трипси розмножуються швидше саме в суху спекотну погоду.

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Високі температури стають серйозним випробуванням для рослин на городах і в садах. Через спеку ґрунт швидко пересихає, а шкідники, навпаки, активізуються. Саме в цей період ризик втрати врожаю значно зростає, тому важливо вчасно подбати про захист рослин. У спекотну погоду комахи-шкідники швидше розмножуються. Попелиця, павутинний кліщ і трипси найбільш активно поширюються за сухої та високої температури. Водночас рослини, які страждають від нестачі вологи, слабшають і стають менш стійкими до уражень.

Експерти зазначають, що нестача води може мати схожі симптоми зі шкідниками: листя може жовтіти, скручуватися або втрачати пружність. Тому перед обробкою важливо визначити справжню причину проблеми.

Регулярний огляд рослин допомагає уникнути серйозних втрат урожаю. Особливу увагу в спеку варто звертати на:

зворотний бік листя, де часто ховаються попелиця та павутинний кліщ;

липкий наліт на листках і стеблах, який може свідчити про появу попелиці;

дрібні світлі плями або павутинки між листям — ознаки активності павутинного кліща.

Чим раніше виявити проблему, тим менше обробок знадобиться для захисту рослин.

Однією з поширених помилок городників є одноразова обробка рослин. Частина шкідників може залишитися у вигляді яєць, а нове покоління з’явиться вже після дії препарату.

Для ефективного захисту рекомендують повторювати обробку через певний проміжок часу. Також важливо не використовувати постійно один і той самий засіб, оскільки шкідники можуть виробляти стійкість до діючих речовин.

Як правильно поливати рослини у спеку

У спекотний період важливий не лише захист від комах, а й правильний режим поливу.

Городникам радять:

поливати рослини рано вранці або ввечері, коли вода менше випаровується;

робити полив рідшим, але більш рясним, щоб волога проникала глибше до коріння;

використовувати мульчу, яка допомагає зберігати вологу та захищає кореневу систему від перегріву.

Полив у розпал сонця може бути менш ефективним, оскільки значна частина води швидко випаровується.

Профілактика також відіграє важливу роль. Регулярне скошування трави, догляд за кущами та розпушування ґрунту допомагають створити менш сприятливі умови для поширення шкідників.

Системний догляд за городом дозволяє зменшити ризик втрати врожаю, заощадити воду та уникнути зайвого використання засобів захисту рослин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україну у найближчі дні прогнозується спекотна погода. Висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних, а також у тих, хто має хронічні захворювання.