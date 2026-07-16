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Володимир Зеленський запропонував Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра

07:20, 16 липня 2026
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Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.
Володимир Зеленський запропонував Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра
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До Верховної Ради надійшло подання Президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Мова йде про постанову 15414.

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Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до процедури, визначеної законодавством.

«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — зазначив Руслан Стефанчук.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Галина Михайлюк.

Корецький колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України».

Як вказують у ЗМІ, до цього він кілька років, з 2022 по 2025, керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта», акції яких були передані у власність держави.

До роботи у державному секторі Сергій Корецький займався бізнесом.

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Верховна Рада України призначення Володимир Зеленський

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