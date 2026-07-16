Як цивільним підписати мотиваційний контракт із ЗСУ — покрокова інструкція

Спочатку знайдіть та оберіть вакансію, яка відповідає вашим навичкам.

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Цивільні громадяни, які вирішили приєднатися до Збройних Сил України, мають пройти кілька етапів для підписання мотиваційного контракту. Для чинних військовослужбовців процедура є коротшою та починається з подання рапорту.

Як пояснюють у Харківському ТЦК та СП, першим кроком для цивільних є пошук і вибір вакансії у ЗСУ, яка відповідає навичкам кандидата. Знайти вакансію можна кількома способами:

через Єдиний портал вакансій до ЗСУ;

через застосунок «Резерв+»;

звернувшись до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини;

через платформи пошуку роботи.

Після вибору вакансії з кандидатом зв’язується рекрутер або представник військової частини.

Наступним етапом є співбесіда з підрозділом. Під час неї можна уточнити посадові обов’язки, місце та умови служби, порядок ротацій, можливості навчання, а також очікування від майбутнього військовослужбовця.

Також обов’язково проводиться професійно-психологічний відбір.

За результатами співбесіди військова частина видає лист-згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує, що кандидата готові взяти на конкретну посаду. Після цього зі згодою військової частини кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для формування особової справи та направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

В окремих випадках можуть проводитися додаткові безпекові перевірки.

Які документи потрібні для підписання контракту

Перед зверненням до Центру рекрутингу або ТЦК та СП необхідно підготувати:

копію паспорта або ID-картки та РНОКПП;

довідку про відсутність судимості або її погашення;

автобіографію у друкованому та рукописному варіантах;

копії документів про освіту;

довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

довідку про трудову діяльність;

службову характеристику з місця роботи чи навчання (за можливості);

військовий квиток або приписне (для тих, хто вже перебуває на обліку);

дві фотографії формату 9×12 см.

Після позитивного висновку ВЛК та проходження необхідних перевірок погоджуються остаточні умови служби: посада, військова частина та дата відправлення.

Після завершення всіх етапів відбувається укладання контракту. Якщо кандидат не має досвіду військової служби протягом останніх 10 років, його направляють на базову загальновійськову підготовку (БЗВП), яка зараз триває 51 день.

Також передбачена фахова підготовка за обраною спеціальністю тривалістю від 14 днів та курс адаптації у військовій частині — 14 діб. Після навчання військовослужбовець прибуває до своєї частини та починає службу на обраній посаді.

Як чинним військовим підписати новий мотиваційний контракт

Для чинних військовослужбовців процедура є коротшою. Вона починається з подання рапорту на укладання нового контракту. Рапорт можна подати у паперовій формі або через застосунок «Армія+». Розгляд рапорту має тривати не більше 14 днів від дня його подання.

Якщо рапорт схвалено і військовий залишається у своїй частині — контракт підписується. У разі зміни військової частини додатково потрібне погодження на переведення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наказом Міністерства оборони № 232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня 2026 року, запроваджено нову додаткову винагороду (тилову надбавку) в розмірі 10 000 грн/місяць для військовослужбовців, які виконують обов'язки служби, але не мають підстав для отримання інших, вищих бойових виплат. Виплата діє з 1 червня 2026 року.