Що буде з поїздками на транспортних картках після подорожчання проїзду в Києві

Що буде з невикористаними поїздками на транспортній карті після зміни тарифів.

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У Києві після зміни тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва користувачам транспортних карток необхідно звернути увагу на залишок невикористаних поїздок.

Нагадаємо, що з 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті коштує уже 30 грн.

До 15 вересня потрібно використати всі поїздки, які залишилися на транспортній карті. Однак у випадку, якщо 15 вересня залишаться невикористані поїздки – їх не анулюватимуть. Їх вартість переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на Гаманець транспортної карти. Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами.

Наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,50 грн, то на Гаманець перерахують 65 грн.

Щоб придбати нові поїздки за кошти з Гаманця, потрібно:

відкрити застосунок Київ Цифровий;

перейти до розділу «Транспортна карта»;

вибрати «Моя карта»;

відкрити «Мій Гаманець»;

натиснути «Придбати поїздки».

Гроші спишуться з балансу Гаманця.

Щоб користуватися Гаманцем на цифровій транспортній карті, необхідно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії.

Якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший продукт за кошти з Гаманця, необхідно звернутися до служби техпідтримки:

електронною поштою: [email protected];

за телефонами: (044) 366-55-55, (044) 366-81-36;

особисто за адресою: вул. Космічна, 12-А, кабінет 108 (відділ обробки звернень КП ГІОЦ).

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