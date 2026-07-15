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Банкрутство підприємства в Україні: що відбувається після рішення суду та як проходить ліквідація

21:16, 15 липня 2026
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Ліквідаційна процедура — це завершальна судова процедура у справі про банкрутство, спрямована на виявлення та формування ліквідаційної маси, реалізацію майна банкрута та задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому законодавством.
Банкрутство підприємства в Україні: що відбувається після рішення суду та як проходить ліквідація
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Визнання підприємства банкрутом не означає його миттєве закриття чи автоматичне списання боргів. Після рішення господарського суду розпочинається ліквідаційна процедура — завершальний етап справи про банкрутство, під час якого визначають майно компанії, продають активи та здійснюють розрахунки з кредиторами. 

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Як пояснює Міністерство юстиції України, якщо підприємство не може виконувати свої фінансові зобов’язання та не має можливості відновити платоспроможність, господарський суд може ухвалити рішення про визнання боржника банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, після такого рішення суд призначає ліквідатора — арбітражного керуючого, який отримує повноваження щодо управління майном підприємства.

Із моменту відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження керівника та органів управління підприємства щодо розпорядження майном. Усі відповідні функції переходять до ліквідатора.

Він проводить інвентаризацію активів, встановлює склад майна підприємства, шукає можливі активи боржника та формує ліквідаційну масу. Якщо підприємство продовжує виробничу діяльність, вона може завершуватися лише після закінчення технологічного циклу або у випадках, коли це необхідно для збереження майна.

До ліквідаційної маси входять усі майнові активи та права підприємства, які належали йому на момент відкриття ліквідаційної процедури, а також майно, виявлене під час її проведення. Після оцінки активи можуть бути реалізовані відповідно до законодавства. Отримані кошти спрямовуються на покриття витрат у справі про банкрутство та погашення вимог кредиторів.

Розрахунки з кредиторами відбуваються у визначеній законом черговості. Такий порядок має забезпечити прозорість процедури та рівність учасників справи. Водночас саме наявність майна у підприємства визначає, яку частину боргів реально можна погасити. Сам факт визнання банкрутом не означає автоматичного анулювання всіх фінансових зобов’язань.

Після завершення продажу майна та проведення необхідних розрахунків ліквідатор подає до господарського суду звіт і ліквідаційний баланс підприємства. Якщо суд затверджує документи, ухвалюється рішення про ліквідацію юридичної особи. Після цього до Єдиного державного реєстру вносять інформацію про припинення діяльності підприємства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судді Верховного Суду представили актуальні правові підходи до судового перегляду рішень про застосування персональних санкцій, а також розповіли про нові механізми обходу санкцій у процедурах банкрутства.

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