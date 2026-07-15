Банкротство предприятия в Украине: что происходит после решения суда и как проходит ликвидация

Ликвидационная процедура – ​​это завершающая судебная процедура по делу о банкротстве, направленная на выявление и формирование ликвидационной массы, реализацию имущества банкрота и удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, установленном законодательством.

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Признание предприятия банкротом не означает его немедленное закрытие или автоматическое списание долгов. После решения хозяйственного суда начинается ликвидационная процедура — завершающий этап дела о банкротстве, во время которого определяется имущество компании, продаются активы и проводятся расчеты с кредиторами.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, если предприятие не может выполнять свои финансовые обязательства и не имеет возможности восстановить платежеспособность, хозяйственный суд может принять решение о признании должника банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

Согласно Кодексу Украины по процедурам банкротства, после такого решения суд назначает ликвидатора — арбитражного управляющего, который получает полномочия по управлению имуществом предприятия.

С момента открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия руководителя и органов управления предприятия в части распоряжения имуществом. Все соответствующие функции переходят к ликвидатору.

Он проводит инвентаризацию активов, определяет состав имущества предприятия, ищет возможные активы должника и формирует ликвидационную массу. Если предприятие продолжает производственную деятельность, она может быть завершена только после окончания технологического цикла или в случаях, когда это необходимо для сохранения имущества.

В ликвидационную массу входят все имущественные активы и права предприятия, которые принадлежали ему на момент открытия ликвидационной процедуры, а также имущество, выявленное во время ее проведения. После оценки активы могут быть реализованы в соответствии с законодательством. Полученные средства направляются на покрытие расходов по делу о банкротстве и погашение требований кредиторов.

Расчеты с кредиторами происходят в установленной законом очередности. Такой порядок должен обеспечить прозрачность процедуры и равенство участников дела. При этом именно наличие имущества у предприятия определяет, какую часть долгов реально можно погасить. Сам факт признания банкротом не означает автоматического аннулирования всех финансовых обязательств.

После завершения продажи имущества и проведения необходимых расчетов ликвидатор подает в хозяйственный суд отчет и ликвидационный баланс предприятия. Если суд утверждает эти документы, принимается решение о ликвидации юридического лица. После этого в Единый государственный реестр вносится информация о прекращении деятельности предприятия.

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