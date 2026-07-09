В Верховном Суде объяснили, как будут проверять законность санкций и бороться со схемами их обхода через банкротство

Судьи ВС рассказали об объеме судебного пересмотра по делам о применении санкций и новых формах злоупотреблений в процедурах банкротства.

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Судьи Верховного Суда представили актуальные правовые подходы к судебному пересмотру решений о применении персональных санкций, а также рассказали о новых механизмах обхода санкций в процедурах банкротства.

Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребной и секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда представили актуальные правовые подходы Верховного Суда к судебному пересмотру решений о применении санкций, а также обозначили современные вызовы, связанные с применением санкционного законодательства в процедурах банкротства.

Сергей Погребной обратил внимание на постановление Большой Палаты Верховного Суда от 28 апреля 2026 года по делу № 990/224/23, которым конкретизирован подход к судебному пересмотру решений о применении персональных санкций и сформирован новый стандарт рассмотрения этой категории споров.

Судья отметил, что предпосылкой для принятия этого постановления стало решение Европейского суда по правам человека от 16 октября 2025 года по делу «ООО "М.С.Л." против Украины» — первое решение ЕСПЧ по оценке украинской санкционной политики. По его словам, Суд не поставил под сомнение сам механизм применения санкций или эффективность их судебного пересмотра в целом, однако обратил внимание на необходимость проверки судами достаточности фактической основы решений о применении санкций. Именно этот вывод стал катализатором развития правовой позиции Большой Палаты.

Сергей Погребной подчеркнул, что в этом постановлении Большая Палата ВС не отступила от собственной предыдущей правовой позиции, а усовершенствовала ее путем конкретизации. Он объяснил, что базовый подход к разграничению полномочий судебной и исполнительной власти остается неизменным: Верховный Суд не подменяет Президента Украины и СНБО в оценке угроз национальной безопасности. Вместе с тем суд обязан проверять, опирается ли решение о применении санкций на достаточную фактическую основу, соответствует ли требованиям закона и не является ли произвольным.

Объясняя новый подход, Сергей Погребной отметил, что Большая Палата ВС определила пять обязательных аспектов судебного пересмотра:

соблюдение процедуры,

проверка достаточности фактической основы,

правильность правовой квалификации,

соразмерность,

отсутствие произвола.

По его словам, ключевой доктринальной новацией является именно проверка достаточности фактической основы. Она предусматривает, что суд должен установить, содержат ли материалы дела сведения, способные с достаточной степенью убедительности подтвердить наличие оснований для применения санкций в соответствии с Законом Украины «О санкциях». При этом судебный пересмотр не предусматривает переоценки целесообразности решения или замены собственной оценкой выводов органов, ответственных за обеспечение национальной безопасности.

Применение сформулированного подхода Сергей Погребной продемонстрировал на примере данного дела. Он отметил, что Большая Палата ВС самостоятельно исследовала материалы, в том числе документы с информацией ограниченного доступа, и последовательно проверила решение по всем пяти аспектам судебного пересмотра. По результатам такой проверки суд пришел к выводу о законности примененных санкций. Докладчик также обратил внимание на вывод Большой Палаты ВС об автономности санкционной процедуры по отношению к процедуре привлечения к юридической ответственности, а также на существование механизма досрочной отмены санкций в случае, если основания для их применения отпали.

Сергей Погребной также отметил, что постановление Большой Палаты ВС стало важным этапом развития санкционной доктрины Верховного Суда. По его словам, сформированный ею стандарт обеспечивает реальный и содержательный судебный пересмотр решений о применении санкций в конституционно определенных пределах. Это, подчеркнул докладчик, способствует укреплению правовой устойчивости санкционной политики Украины как в национальной юрисдикции, так и с точки зрения стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека.

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в выступлении на тему «От реструктуризации к обходу санкций. Новые формы злоупотреблений в процедурах банкротства» проанализировал влияние санкционного законодательства на процедуры банкротства, обозначил вызовы, возникающие в связи с применением санкций и моратория, а также привел актуальные примеры из практики Верховного Суда.

Прежде всего судья обратил внимание на постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации», которым был введен мораторий на исполнение обязательств, кредиторами по которым являются субъекты Российской Федерации. По его словам, эта правовая конструкция уже отражена в судебной практике, в частности относительно невозможности заявления такими лицами кредиторских требований и инициирования производств по делам о банкротстве. Отдельно он остановился на применении санкции в виде блокирования активов, подчеркнув, что именно судебная практика постепенно формирует подходы к реализации этого механизма и определяет пределы его применения.

Переходя к процедурам несостоятельности,секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда подчеркнул, что в процессе евроинтеграции важно отказаться от их восприятия как исключительно негативного явления. Основными задачами таких процедур, отметил он, являются создание условий для восстановления платежеспособности, предоставление бизнесу второго шанса, защита прав кредиторов и очищение экономики от неэффективных предприятий. Вместе с тем эти процедуры должны обеспечивать быстрое перераспределение экономических активов, чтобы они работали в экономике, а не стагнировали, не обесценивались и не утрачивали своего экономического назначения. Именно поэтому, подчеркнул судья, особенно важно разграничивать добросовестное использование процедур несостоятельности и попытки применять их как инструмент обхода санкционных ограничений.

Продолжая эту тему, Олег Васьковский обозначил наиболее распространенные механизмы обхода санкций в процедурах банкротства. Среди них — создание контролируемой кредиторской задолженности, использование аффилированных кредиторов, договоров уступки права требования, поручительства и займа. На примере дела № 909/130/24 о банкротстве ООО «Калушский трубный завод» и дела № 910/11526/24 о банкротстве ООО «Коростенская добывающая компания» он продемонстрировал подходы Верховного Суда к выявлению таких схем. В частности, речь шла о сочетании механизмов санкций и моратория, а также применении ст. 228 ГК Украины к сделкам, направленным на обход санкционного режима.

«Мы не можем перекрыть все экономическое кровообращение. Здесь нужно быть очень осторожными. Задача суда — обеспечить достижение целей санкционного законодательства, не допустив при этом разрушения экономических процессов», — подчеркнул судья, отметив, что судебная практика в этой сфере продолжает формироваться, а применение санкций должно обеспечивать достижение определенных государством целей, одновременно сохраняя баланс между защитой публичного интереса и надлежащим функционированием экономики.

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