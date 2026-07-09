Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства подтверждают умысел по делам о передаче через Telegram информации об ВСУ

Верховный Суд оставил без изменений приговор по делу о передаче через Telegram информации по перемещению ВСУ и подтвердил правильность квалификации таких действий по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу защитника на приговор и постановление апелляционного суда по делу о распространении в условиях военного положения информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины через Telegram-чат-бот. Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами судов предыдущих инстанций о правильной квалификации действий осужденной по части третьей статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Суть дела

Судами установлено, что обвиняемая не ранее 20 декабря 2022 года присоединилась в мессенджере Telegram к тематической группе «На самом деле в Днепре чат».

Не позднее 7:42 5 мая 2023 года она получила из неустановленного источника информацию о перевозке военной техники Вооруженных Сил Украины из поселка Черкасское через село Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области, которая состоялась вечером 4 мая 2023 года.

Действуя в условиях военного положения, зная о его введении и, как установили суды, имея намерение передать соответствующую информацию представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, женщина с помощью собственного мобильного телефона направила через Telegram-чат-бот сообщение о перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины с возможностью ее идентификации на местности.

После этого оператор чат-бота сообщил ей, что переданные сведения имеют важное значение, и поблагодарил за предоставленную информацию.

Позднее, примерно в 09:00 14 июня 2023 года, женщина стала очевидцем разгрузки военного вооружения возле церкви в центре села Орловщина и вновь передала через тот же чат-бот информацию о расположении военной техники и вооружения Вооруженных Сил Украины. В ответ она также получила сообщение с благодарностью.

Согласно информации воинской части Министерства обороны Украины, вечером 4 мая 2023 года через село Орловщина действительно перевозились танки на седельных тягачах, а 14 июня 2023 года возле церкви осуществлялась разгрузка 82-мм минометов «Василек».

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Самаровский горрайонный суд Днепропетровской области признал обвиняемую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Днепровский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а приговор местного суда — без изменений.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что апелляционный суд нарушил право осужденной на защиту, поскольку рассмотрел дело без ее участия. Кроме того, сторона защиты настаивала на неправильной квалификации действий, указывая, что доказательств наличия у осужденной цели передать информацию представителям государства-агрессора не существует.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд по делу № 183/501/25 напомнил, что в соответствии со статьями 433 и 438 УПК Украины суд кассационной инстанции является судом права, а не факта. Его полномочия ограничиваются проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, тогда как переоценка доказательств или установление новых фактических обстоятельств не относятся к компетенции кассационного суда.

Коллегия судей отметила, что судебные решения должны соответствовать требованиям статьи 370 УПК Украины относительно законности, обоснованности и мотивированности, а постановление апелляционного суда — также требованиям статей 418 и 419 УПК Украины. Проверив материалы производства в пределах доводов кассационной жалобы, Верховный Суд пришел к выводу, что эти требования судами были соблюдены.

Относительно доводов о нарушении права на защиту Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии с частью четвертой статьи 401 УПК Украины обязательный вызов обвиняемого в апелляционный суд осуществляется лишь в случаях, когда в апелляционной жалобе ставится вопрос об ухудшении его положения, суд признал участие обвиняемого обязательным либо когда обвиняемый, содержащийся под стражей, подал соответствующее ходатайство.

В данном деле апелляционную жалобу подала исключительно сторона защиты, вопрос об ухудшении положения осужденной не ставился. Верховный Суд установил, что она была надлежащим образом уведомлена о дате и времени апелляционного рассмотрения, что подтвердила во время кассационного рассмотрения, однако ходатайств об участии в судебном заседании не подавала. Защитник также не просил отложить рассмотрение либо обеспечить участие подзащитной, в частности в режиме видеоконференции. При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что апелляционный суд не нарушил требований УПК Украины относительно обеспечения участия обвиняемой в рассмотрении дела.

Верховный Суд также отклонил доводы о неправильной квалификации действий по части третьей статьи 114-2 УК Украины. Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что публикации и сообщения в тематической группе Telegram носили выраженный враждебный, пропагандистский и пророссийский характер. Кроме того, после каждого сообщения осужденная получала ответы с благодарностью и сообщением о важности переданной информации.

При таких обстоятельствах, отметил Верховный Суд, она безусловно не могла не понимать, что неоднократно переданная ею через чат-бот информация о перемещении вооружения, а также перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований будет использована именно представителями государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Поэтому квалификация ее действий по части третьей статьи 114-2 УК Украины является правильной.

Коллегия судей также отметила, что апелляционный суд надлежащим образом проверил все доводы апелляционной жалобы, мотивированно согласился с приговором местного суда и привел достаточные основания для оставления его без изменений. Существенных нарушений требований уголовного процессуального закона либо неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, которые могли бы стать основанием для отмены судебных решений, Верховный Суд не установил.

В результате кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор Самаровского горрайонного суда Днепропетровской области и постановление Днепровского апелляционного суда — без изменений.

Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.