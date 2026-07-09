Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если есть только 18 лет страхового стажа

В 2026 году украинцам с 18 годами страхового стажа пенсию по возрасту назначат только по достижении 65 лет.

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Украинцы, имеющие 18 лет страхового стажа, могут рассчитывать на назначение пенсии по возрасту только после достижения 65 лет. В то же время для выхода на заслуженный отдых в 60 или 63 года такого стажа недостаточно.

В 2026 году пенсионное законодательство предусматривает различные требования к страховому стажу в зависимости от возраста выхода на пенсию. Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года — от 23 до 33 лет, а в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Если же человек имеет менее 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. В такой ситуации законодательство позволяет добровольно уплатить страховые взносы и докупить недостающий стаж, заключив соответствующий договор.

Если даже после достижения 65-летнего возраста минимальный страховой стаж в 15 лет так и не будет накоплен, гражданин может претендовать не на пенсию, а на государственную социальную помощь.

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Для лица, имеющего 18 лет страхового стажа, коэффициент страхового стажа составляет 0,18, поскольку каждый год стажа оценивается в 1%. В то же время фактический размер пенсии определяется Пенсионным фондом индивидуально по установленной формуле.

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