  1. В Украине

Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если есть только 18 лет страхового стажа

11:50, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году украинцам с 18 годами страхового стажа пенсию по возрасту назначат только по достижении 65 лет.
Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если есть только 18 лет страхового стажа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, имеющие 18 лет страхового стажа, могут рассчитывать на назначение пенсии по возрасту только после достижения 65 лет. В то же время для выхода на заслуженный отдых в 60 или 63 года такого стажа недостаточно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2026 году пенсионное законодательство предусматривает различные требования к страховому стажу в зависимости от возраста выхода на пенсию. Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года — от 23 до 33 лет, а в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Если же человек имеет менее 15 лет страхового стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. В такой ситуации законодательство позволяет добровольно уплатить страховые взносы и докупить недостающий стаж, заключив соответствующий договор.

Если даже после достижения 65-летнего возраста минимальный страховой стаж в 15 лет так и не будет накоплен, гражданин может претендовать не на пенсию, а на государственную социальную помощь.

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Для лица, имеющего 18 лет страхового стажа, коэффициент страхового стажа составляет 0,18, поскольку каждый год стажа оценивается в 1%. В то же время фактический размер пенсии определяется Пенсионным фондом индивидуально по установленной формуле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родители тяжелобольных детей не могут уволиться из армии: почему семьи ждут законопроект 15057

Ребенок не виноват, что папа — герой: отец тяжелобольного ребенка имеет право на отсрочку, но если его уже призвали — уволиться он не может: именно это противоречие предлагает устранить законопроект № 15057.

Производный характер дополнительного решения не лишает сторону права на возмещение расходов на адвоката — постановление ВС

Сторона, понесшая расходы на профессиональную правовую помощь при пересмотре дополнительного решения о распределении судебных расходов, имеет право требовать их компенсации.

500 кинопоказов и мероприятия по ВСУ: по каким критериям Минкульт теперь позволит бронировать персонал

Минкультуры лишило онлайн-проекты и закрытые меры статуса важных для экономики.

При каких условиях при разделе имущества один из супругов получает автомобиль, а другой — денежную компенсацию: позиция Верховного Суда

Отсутствие согласия между бывшими супругами не исключает присуждения компенсации за долю автомобиля.

В Апелляционную палату ВАКС может попасть судья из Черниговской области: что известно об Инне Смаль

ВСП внес Президенту представление о назначении Инны Смаль судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]