  1. В Украине

В Торгово-промышленной палате Украины разоблачили схему на 100 тысяч евро: задержаны советница и ее сын

10:02, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По версии следствия, советница по правовым вопросам ТППУ намеренно затягивала рассмотрение заявления и требовала от предприятия 100 тысяч евро от производителя украинских беспилотных систем.
В Торгово-промышленной палате Украины разоблачили схему на 100 тысяч евро: задержаны советница и ее сын
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили коррупционную схему в Торгово-промышленной палате Украины. По данным следствия, советница по правовым вопросам ТППУ вместе с сыном требовали 100 тысяч евро от производителя украинских беспилотных систем.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в СБУ, по материалам дела, в июне 2026 года на складах предприятия — исполнителя оборонного контракта произошел пожар вследствие вражеской атаки. Это поставило под угрозу своевременное выполнение государственного заказа на производство и поставку боевых беспилотников.

Чтобы подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств и избежать штрафных санкций за невыполнение контракта, компания обратилась в Торгово-промышленную палату Украины за соответствующим экспертным заключением.

По версии следствия, советница по правовым вопросам ТППУ умышленно затягивала рассмотрение заявления и требовала от предприятия 100 тысяч евро за подготовку положительного заключения, которое должно было подтвердить невозможность выполнения контракта в установленные сроки.

К реализации схемы она привлекла своего сына, который выступал посредником во время встреч с представителями компании и получения денежных средств.

Правоохранители задокументировали все этапы преступной деятельности и задержали посредника с поличным при получении второй части неправомерной выгоды в размере 50 тысяч евро.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов были изъяты доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают их причастность к преступлению.

Советнице ТППУ и ее сыну сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме при выполнении оборонного заказа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП СБУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

При каких условиях при разделе имущества один из супругов получает автомобиль, а другой — денежную компенсацию: позиция Верховного Суда

Отсутствие согласия между бывшими супругами не исключает присуждения компенсации за долю автомобиля.

В Апелляционную палату ВАКС может попасть судья из Черниговской области: что известно об Инне Смаль

ВСП внес Президенту представление о назначении Инны Смаль судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как проверить, используются ли алименты в интересах ребенка: в каких случаях плательщик может потребовать проведения проверки

Плательщик алиментов имеет право инициировать проверку, если считает, что средства используются не для обеспечения потребностей ребенка.

Трое судей уволены с должностей: решение ВСП

Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке и уволил с должностей трех судей.

Верховный Суд отменил приговор мужчине, который отобрал телефон за долг в 1000 грн: в его действиях усмотрели признаки разбоя

Изъятие имущества в качестве залога за долг: Верховный Суд указал на ошибки судов при разграничении разбоя и принуждения к исполнению обязательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]