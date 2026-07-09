В Торгово-промышленной палате Украины разоблачили схему на 100 тысяч евро: задержаны советница и ее сын

По версии следствия, советница по правовым вопросам ТППУ намеренно затягивала рассмотрение заявления и требовала от предприятия 100 тысяч евро от производителя украинских беспилотных систем.

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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили коррупционную схему в Торгово-промышленной палате Украины. По данным следствия, советница по правовым вопросам ТППУ вместе с сыном требовали 100 тысяч евро от производителя украинских беспилотных систем.

Как сообщили в СБУ, по материалам дела, в июне 2026 года на складах предприятия — исполнителя оборонного контракта произошел пожар вследствие вражеской атаки. Это поставило под угрозу своевременное выполнение государственного заказа на производство и поставку боевых беспилотников.

Чтобы подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств и избежать штрафных санкций за невыполнение контракта, компания обратилась в Торгово-промышленную палату Украины за соответствующим экспертным заключением.

По версии следствия, советница по правовым вопросам ТППУ умышленно затягивала рассмотрение заявления и требовала от предприятия 100 тысяч евро за подготовку положительного заключения, которое должно было подтвердить невозможность выполнения контракта в установленные сроки.

К реализации схемы она привлекла своего сына, который выступал посредником во время встреч с представителями компании и получения денежных средств.

Правоохранители задокументировали все этапы преступной деятельности и задержали посредника с поличным при получении второй части неправомерной выгоды в размере 50 тысяч евро.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов были изъяты доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают их причастность к преступлению.

Советнице ТППУ и ее сыну сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме при выполнении оборонного заказа.

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