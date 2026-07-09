У Торгово-промисловій палаті України викрили схему на 100 тисяч євро: затримано радницю та її сина

За версією слідства, радниця з правових питань ТППУ навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро ід виробника українських безпілотних систем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора викрили корупційну схему у Торгово-промисловій палаті України. За даними слідства, радниця з правових питань ТППУ разом із сином вимагали 100 тисяч євро від виробника українських безпілотних систем.

Як повідомили у СБУ, за матеріалами справи, у червні 2026 року на складах підприємства-виконавця оборонного контракту сталася пожежа внаслідок ворожої атаки. Це поставило під загрозу своєчасне виконання державного замовлення на виробництво та постачання бойових безпілотників.

Щоб підтвердити настання форс-мажорних обставин та уникнути штрафних санкцій за невиконання контракту, компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним експертним висновком.

За версією слідства, радниця з правових питань ТППУ навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала від підприємства 100 тисяч євро за підготовку позитивного висновку, який мав засвідчити неможливість виконання контракту в установлені строки.

До реалізації схеми вона залучила свого сина, який виступав посередником під час зустрічей із представниками компанії та отримання коштів.

Правоохоронці задокументували всі етапи злочинної діяльності та затримали посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили докази, які, за даними слідства, підтверджують їхню причетність до злочину.

Радниці ТППУ та її синові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.