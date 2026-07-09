Як розпізнати дрон-камікадзе та що робити під час його атаки

Найважливішим правилом залишається негайний перехід до найближчого укриття після оголошення повітряної тривоги.

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На тлі триваючих атак ворога дронами-камікадзе правоохоронці закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадали основні правила безпеки під час загрози удару безпілотниками.

У поліції наголосили, що найважливішим правилом залишається негайний перехід до найближчого укриття після оголошення повітряної тривоги.

Правоохоронці також пояснили, що двигун такого безпілотника працює досить гучно, а його звук під час наближення схожий на роботу мопеда або бензопили.

Якщо людина почула характерний шум, необхідно якомога швидше пройти до спеціалізованого укриття, підземного паркінгу, переходу чи цокольного поверху будівлі. Якщо такої можливості немає, слід дотримуватися правила «двох стін», кажуть у поліції.

Крім того, під час небезпеки рекомендується залишити транспортний засіб, відійти якомога далі від дороги та знайти найближче укриття.

У поліції закликали перебувати в укритті до відбою.

Окремо правоохоронці застерегли українців від наближення до БПЛА, які впали, навіть якщо вони виглядають пошкодженими, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку.

Також громадян закликали не публікувати в інтернеті інформацію про місця польоту чи падіння дронів. Натомість про такі випадки необхідно повідомляти поліцію за номером 112.

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