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У Києві чоловік напідпитку розтрощив припарковані автомобілі у дворі – фото

22:00, 9 липня 2026
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Тепер чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років за хуліганство.
У Києві чоловік напідпитку розтрощив припарковані автомобілі у дворі – фото
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У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 37-річного місцевого жителя, який, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, пошкодив три припарковані автомобілі. Йому повідомили про підозру у хуліганстві.

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Як повідомили у поліції, інцидент стався на вулиці Березняківській. На спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її сусід нецензурно висловлюється та трощить чужі автомобілі.

На місце правоохоронці встановили, що чоловік пошкодив три транспортні засоби. Зокрема, він розбив лобове скло та зламав дзеркало автомобіля Nissan, а також ударами кулаків пошкодив дах і капот автомобілів Dodge та Ford.

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала 2,9 проміле алкоголю в його організмі.

Чоловіка затримали, а дізнавачі Дніпро повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Тепер чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

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