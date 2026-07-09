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ДПС розробила законопроєкт про податкову медіацію: як пропонують вирішувати спори без суду

16:04, 9 липня 2026
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У ДПС заявили про намір запровадити податкову медіацію як альтернативний спосіб врегулювання податкових спорів та підбили підсумки роботи у сфері податкового контролю за перше півріччя.
ДПС розробила законопроєкт про податкову медіацію: як пропонують вирішувати спори без суду
Фото: ДПС
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У Державній податковій службі повідомили, що за перше півріччя 2026 року кількість податкових перевірок скоротилася на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас сума донарахованих грошових зобов'язань, за даними відомства, збільшилася більш ніж удвічі.

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Такі дані озвучили під час зустрічі представників ДПС, Ради бізнес-омбудсмена, провідних бізнес-асоціацій та експертної спільноти, на якій обговорили результати податкового контролю, питання валютного нагляду, судову практику у податкових спорах та перспективи запровадження податкової медіації.

У ДПС пояснили, що зменшення кількості перевірок пов'язане із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, який дає змогу зосереджувати контроль на найбільш ризикових операціях. За інформацією служби, за шість місяців 2026 року сума донарахованих грошових зобов'язань зросла з 27,7 млрд грн до 56,4 млрд грн.

Під час зустрічі також порушили питання валютного контролю. У ДПС нагадали, що відповідно до законодавства перевірки платників податків, щодо яких уповноважені банки повідомляють про порушення граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, є обов'язковими. Тому податкова служба не може впливати на кількість таких перевірок.

Учасники обговорення зазначили, що зменшенню кількості порушень можуть сприяти превентивні заходи та вдосконалення законодавства.

Окремою темою зустрічі стала судова практика у податкових спорах. Учасники наголосили на необхідності формування єдиних підходів до правозастосування, що, на їхню думку, сприятиме правовій визначеності як для бізнесу, так і для контролюючих органів.

Також ДПС презентувала розроблений законопроєкт щодо запровадження податкової медіації. Документ передбачає створення альтернативного позасудового механізму врегулювання спорів між платниками податків і контролюючими органами щодо неузгоджених грошових зобов'язань за участю незалежного медіатора. Передбачається, що процедура ґрунтуватиметься на принципах добровільності, конфіденційності, незалежності, нейтральності та рівності сторін.

У податковій службі також повідомили, що спільно з Радою бізнес-омбудсмена вже отримали перший практичний досвід застосування такого механізму. За даними ДПС, завдяки медіації вдалося врегулювати три податкові спори, а фінансовий ефект від їх вирішення становив майже 60 млн грн.

У ДПС вважають, що впровадження податкової медіації дасть змогу швидше врегульовувати податкові спори, зменшити навантаження на судову систему, скоротити витрати бізнесу і держави на судові процеси та підвищити рівень довіри між платниками податків і контролюючими органами.

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