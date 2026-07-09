У податковому комітеті Ради пояснили, за яких умов Україна зможе зростати швидше за економіку ЄС

Для України базовий сценарій МВФ передбачає значно вищі темпи розвитку, ніж для ЄС.

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У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прокоментували оновлений середньостроковий прогноз Міжнародного валютного фонду щодо розвитку економіки Європи та України.

Європа входить у період повільного зростання. У комітеті звернули увагу, що, за прогнозом МВФ, у 2027–2031 роках економіка єврозони зростатиме в середньому лише на 1,2% на рік, а економіка Європейського Союзу — на 1,4%.

Водночас для України базовий сценарій передбачає значно вищі темпи розвитку. За умови поступового згортання війни та початку активної відбудови середньорічне зростання економіки може становити 3,8%, а найкращим роком прогнозується 2028-й, коли зростання ВВП може досягти 4,2%.

Водночас у парламентському комітеті наголосили, що цей прогноз не є гарантованим.

«Варто залишатися реалістами: наявність такого сценарію не означає його обовʼязкову реалізацію. Його передумова ‒ зниження воєнних ризиків, а економічна основа ‒ інвестиції у відновлення, виробництво та нові робочі місця.», — зазначили у комітеті.

Там нагадали, що, за оцінкою RDNA5, потреби України у відбудові становлять близько 588 млрд доларів.

У комітеті також звернули увагу на альтернативний прогноз МВФ. Якщо бойові дії триватимуть, то економічне зростання України у 2027 році може становити лише близько 1%.

На думку членів комітету, для реалізації позитивного сценарію необхідна також і проведення реформ, які стимулюватимуть інвестиції та розвиток економіки.

Серед ключових пріоритетів назвали:

забезпечення безпеки та розвиток механізмів страхування воєнних ризиків для інвесторів;

розвиток переробної промисловості, оборонно-промислового комплексу, енергетики, логістики та експорту продукції з більшою доданою вартістю;

детінізацію економіки та створення справедливих правил ведення бізнесу;

практичну інтеграцію до європейського ринку, зокрема через впровадження європейських стандартів, прозору роботу митниці, прогнозоване податкове адміністрування, чесну конкуренцію та боротьбу з тіньовою економікою.

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