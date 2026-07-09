Велосипедистам загрожують штрафи до 850 грн: за які порушення ПДР карають і які зміни готують

Як карають велосипедистів за порушення ПДР в Україні, у яких випадках загрожують штрафи до 850 грн або громадські роботи та які зміни пропонують запровадити.

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Правила дорожнього руху України поширюються не лише на водіїв автомобілів, а й на велосипедистів. Вони повинні виконувати вимоги дорожніх знаків, світлофорів, дорожньої розмітки та регулювальників, а також дотримуватися правил проїзду перехресть, пішохідних переходів і вимог безпеки.

Основні правила руху велосипедистів визначені розділом 6 Правил дорожнього руху України. Зокрема, рухатися необхідно велосипедними доріжками, а за їх відсутності — правим краєм проїзної частини в один ряд. Під час руху в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості велосипед повинен бути обладнаний світлоповертачами, а також увімкненим ліхтарем або фарою.

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Який штраф загрожує велосипедисту за порушення ПДР

Відповідальність велосипедистів встановлена статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За звичайне порушення Правил дорожнього руху особою, яка керує велосипедом, передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 340 гривень.

До таких порушень можуть належати:

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

рух назустріч транспортному потоку;

порушення правил проїзду перехресть;

невиконання вимог дорожніх знаків;

рух без необхідних світлових приладів у темну пору доби;

інші порушення Правил дорожнього руху.

Відповідальність за керування велосипедом у стані сп'яніння

Якщо велосипедист перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, відповідальність значно суворіша.

Частина третя статті 127 КУпАП передбачає штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.

На відміну від водіїв автомобілів, до велосипедистів не застосовується стаття 130 КУпАП, оскільки велосипед не є механічним транспортним засобом.

Якщо порушення спричинило аварійну обстановку

Більш сувора відповідальність передбачена у випадку, якщо порушення Правил дорожнього руху велосипедистом створило аварійну обстановку.

У такому разі відповідно до частини четвертої статті 127 КУпАП передбачено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадські роботи строком від 20 до 40 годин.

Аварійною обстановкою вважається ситуація, коли інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або застосувати екстрене гальмування для уникнення ДТП.

Якщо сталася ДТП

Якщо внаслідок порушення правил велосипедистом було пошкоджено транспортні засоби або інше майно, він може нести не лише адміністративну, а й цивільно-правову відповідальність.

Потерпіла особа має право звернутися до суду з вимогою про відшкодування матеріальної та, за наявності підстав, моральної шкоди відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Якщо ж унаслідок ДТП потерпілим заподіяно тяжкі тілесні ушкодження або настала смерть людини, питання відповідальності може розглядатися вже в межах Кримінального кодексу України залежно від конкретних обставин справи.

Правила дорожнього руху також встановлюють низку прямих заборон для велосипедистів. Зокрема, їм не дозволяється керувати велосипедом із несправними гальмами чи звуковим сигналом, а в темну пору доби або за умов недостатньої видимості — без увімкненого ліхтаря та світлоповертачів. Крім того, велосипедистам заборонено рухатися автомагістралями та дорогами для автомобілів, якщо поруч облаштована велосипедна доріжка.

Не дозволяється також їздити тротуарами та пішохідними доріжками, за винятком дітей віком до семи років, які пересуваються на дитячих велосипедах у супроводі дорослих. Окремо Правила дорожнього руху забороняють велосипедистам під час руху триматися за інший транспортний засіб.

У Києві закликають розширити мережу велодоріжок

У столиці пропонують розширити мережу відокремлених велосипедних доріжок та створити безперервні веломаршрути, які б забезпечили безпечне пересування містом. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Автор звернення наголошує, що наявна велосипедна інфраструктура Києва залишається фрагментарною, через що велосипедистам часто доводиться рухатися проїзною частиною з інтенсивним транспортним потоком. Окремою проблемою, на його думку, є незаконне паркування автомобілів на велосмугах, що створює додаткові ризики для безпеки дорожнього руху.

У петиції 14360 також пропонують забезпечити безперервне велосипедне сполучення між житловими районами та центром міста, посилити контроль за паркуванням на велосмугах, а також передбачати будівництво відокремлених велодоріжок під час капітального ремонту міських вулиць.

Що може змінитися для велосипедистів

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15283, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху користувачами електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого легкого персонального електротранспорту. Документ покликаний врегулювати питання, яке тривалий час залишалося невирішеним на законодавчому рівні.

Крім того, законопроєкт пропонує переглянути адміністративну відповідальність не лише для користувачів такого транспорту, а й для пішоходів, велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, а також погоничів тварин.

Зокрема, пропонується збільшити розміри окремих штрафів: із 3 до 20, із 5 до 30, із 8 до 15 та із 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від виду правопорушення.

Автори законодавчої ініціативи вважають, що її ухвалення дозволить чітко визначити механізми притягнення до відповідальності користувачів легкого електротранспорту, підвищити рівень безпеки дорожнього руху та усунути прогалини в адміністративному законодавстві, які наразі ускладнюють реагування на окремі порушення.

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