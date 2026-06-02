Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи: конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення правил використання електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого малого електротранспорту. Відповідний законопроєкт №15283 зареєстрували у Верховній Раді. Ця ініціатива фактично розвиває тему, яка вже кілька років перебуває у законодавчому полі, але так і не була вирішена.

Раніше «Судово-юридична газета» звертала увагу що у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №3023, зареєстрований ще у 2020 році, який передбачав врегулювання використання персонального електротранспорту та запровадження окремих вимог до таких транспортних засобів. У вересні 2020 року документ було прийнято за основу, однак надалі його розгляд фактично зупинився. Але за шість років ситуація на дорогах суттєво змінилася. Якщо у 2020 році електросамокати лише починали набирати популярність, то сьогодні вони стали повноцінним елементом міської мобільності. Водночас законопроєкт так і не був доведений до завершення, а окремі його положення вже виглядають застарілими з огляду на сучасний рівень поширення малого електротранспорту та нові виклики у сфері безпеки дорожнього руху.

Тому законопроєкт №15283 з’явився, як рішення на сучасні виклики. Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність змін стрімким зростанням кількості електросамокатів та інших засобів індивідуальної мобільності на дорогах України. За їхніми словами, через відсутність чіткого правового регулювання такого транспорту дедалі частіше виникають дорожньо-транспортні пригоди за участю його користувачів. Додамо, що за участю електросамокатів та іншого персонального електротранспорту, лише у 2025 році в Україні було зафіксовано 845 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 19 осіб, а ще 912 отримали травми.

Яку відповідальність пропонують запровадити

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1 «Порушення вимог щодо використання малого електротранспорту». Також зміни вносяться до статті 127 КУпАП.

За перше порушення вимог щодо використання малого електротранспорту пропонується встановити штраф у розмірі 1700 грн.

За повторне порушення штраф може зрости до 3400 грн із конфіскацією відповідного електротранспортного засобу.

Найсуворіше покарання передбачене за третє та кожне наступне порушення. У такому випадку пропонується застосовувати штраф у розмірі 17000 грн та виправні роботи.

Документ також передбачає перегляд санкцій за порушення Правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами, особами, які керують гужовим транспортом, а також погоничами тварин.

Зокрема, пропонується збільшити окремі штрафи:

з 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

з 5 до 30 неоподатковуваних мінімумів;

з 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів;

з 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів.

Очікується, що ухвалення закону дозволить визначити механізм притягнення до відповідальності користувачів такого транспорту та підвищити дисципліну серед учасників дорожнього руху. Одночасно пропонується створити правові підстави для реагування на порушення, які сьогодні фактично перебувають поза межами чіткого адміністративного регулювання.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Після цього Кабінет Міністрів повинен буде протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог.

Малий електротранспорт став повноцінним учасником дорожнього руху, однак його використання досі залишається недостатньо врегульованим на законодавчому рівні, ці зміни спрямовані на зниження кількості ДТП за участю електросамокатів.

