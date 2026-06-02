Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

12:01, 2 червня 2026
ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Суддю Людмилу Салтан звільнено з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України — за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді та свідчить про її невідповідність займаній посаді.

Рішення ухвалено за результатами розгляду подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка дійшла висновку про необхідність застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади.

Суть справи

У березні 2023 року суддя Людмила Салтан запропонувала учаснику цивільної справи надати їй 4000 доларів США неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь. За даними слідства, хабар був переданий 29 березня 2023 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у березні 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Салтан винною у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України) та засудив її до 6 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна та забороною обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки.

Контекст справи

Раніше Вища рада правосуддя вже тимчасово відсторонила Людмилу Салтан від здійснення правосуддя за клопотанням заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

