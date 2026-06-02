Запропонував хабар військовому ТЦК і поліцейським: на Полтавщині перед судом постав чоловік

11:31, 2 червня 2026
Під час пересування в автомобілі чоловік запропонував присутнім 5 тисяч доларів, щоб його відпустили.
Шевченківський районний суд міста Полтави визнав уродженця села Вишняки Хорольської громади винним у пропозиції хабаря військовослужбовцю ТЦК і поліцейським.

Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК, подія сталася вранці 28 січня поблизу стадіону «Ворскла» у Полтаві. Поліцейські і військовослужбовці ТЦК та СП зупинили громадянина 1988 року народження. Під час перевірки документів було встановлено, що він перебуває у розшуку, оскільки не з'явився за повісткою раніше.

У зв'язку з цим, громадянина запросили до службового автомобіля для доставлення до ТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Під час пересування в автомобілі чоловік запропонував присутнім 5 тисяч доларів, щоб його відпустили.

Слідчо-оперативна група Національної поліції прибула на місце та провела слідчо-оперативні дії.

Згодом було проведено уточнення військово-облікових даних громадянина і встановлено, що він придатний до проходження військової служби за станом здоров'я згідно з висновком ВЛК.

Оскільки чоловік не мав підстав для отримання відстрочки, він був призваний під час мобілізації та направлений до навчального центру для проходження військової служби.

У судовому засіданні, яке відбулося 27 травня, обвинувачений визнав вину повністю та підтвердив обставини події. Серед речових доказів, які долучені до справи, є відео з бодікамер.

Суд врахував щире каяття, сприяння розкриттю правопорушення, відсутність судимостей, а також те, що чоловік вже є військовослужбовцем. Тож призначив покарання у вигляді штрафу 17 000 грн.

