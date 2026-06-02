Предложил взятку военному ТЦК и полицейским: на Полтавщине перед судом предстал мужчина

Шевченковский районный суд города Полтавы признал уроженца села Вишняки Хорольской громады виновным в предложении взятки военнослужащему ТЦК и полицейским.

Как сообщает Полтавский областной ТЦК, событие произошло утром 28 января возле стадиона «Ворскла» в Полтаве. Полицейские и военнослужащие ТЦК и СП остановили гражданина 1988 года рождения. Во время проверки документов было установлено, что он находится в розыске, поскольку ранее не явился по повестке.

В связи с этим гражданина пригласили в служебный автомобиль для доставки в ТЦК и СП с целью составления протокола об административном правонарушении. Во время поездки в автомобиле мужчина предложил присутствующим 5 тысяч долларов, чтобы его отпустили.

Следственно-оперативная группа Национальной полиции прибыла на место и провела следственно-оперативные действия.

Впоследствии были уточнены военно-учетные данные гражданина и установлено, что он пригоден к прохождению военной службы по состоянию здоровья согласно заключению ВВК.

Поскольку мужчина не имел оснований для получения отсрочки, он был призван во время мобилизации и направлен в учебный центр для прохождения военной службы.

В судебном заседании, которое состоялось 27 мая, обвиняемый полностью признал вину и подтвердил обстоятельства происшествия. Среди вещественных доказательств, приобщенных к делу, имеется видео с бодикамер.

Суд учел искреннее раскаяние, содействие раскрытию правонарушения, отсутствие судимостей, а также то, что мужчина уже является военнослужащим. Поэтому ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

