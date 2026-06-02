Что будет с украинскими беженцами после окончания срока действия временной защиты в ЕС — Украина разрабатывает план действий на 2026-2027 годы

10:55, 2 июня 2026
Правительство готовит план действий на 2026–2027 годы для реагирования на возможное прекращение режима временной защиты граждан Украины в странах Евросоюза и создания условий для их добровольного возвращения.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины объявило о начале общественных консультаций по проекту распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана действий на 2026-2027 годы по реагированию на вызовы в связи с возможным завершением временной защиты для граждан Украины на территории Европейского Союза».

Как отмечают в министерстве, целью документа является заблаговременная и скоординированная подготовка государства к возможному завершению действия режима временной защиты для украинцев в странах-членах ЕС, а также создание условий для их добровольного возвращения в Украину.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская подчеркнула, что важно, чтобы документ был практичным, понятным и учитывал реальные потребности людей независимо от того, когда они примут решение вернуться в Украину — сразу после завершения временной защиты или позже. Именно поэтому министерство стремится получить предложения от всех заинтересованных сторон.

Какие направления предусматривает план

Среди основных направлений плана предусмотрены координация с государствами-членами ЕС, развитие Сети единства для украинцев за рубежом, запуск цифровых инструментов поддержки, укрепление потенциала общин в Украине, а также создание условий для добровольного возвращения и устойчивой реинтеграции граждан.

Почему возникла необходимость в подготовке плана

Согласно пояснительной записке к проекту, из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины миллионы граждан были вынуждены покинуть страну.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 апреля 2025 года в мире насчитывалось 5,76 млн украинских беженцев, из которых около 5,2 млн находились в Европе.

В то же время, по данным Eurostat, по состоянию на 31 марта 2026 года временную защиту в государствах-членах Европейского Союза имели 4,33 млн граждан Украины, выехавших из-за российской агрессии.

В документе отмечается, что временная защита остается основным правовым механизмом пребывания значительной части украинцев в странах ЕС.

Временная защита продлена до 2027 года

В соответствии с Исполнительным решением Совета ЕС 2025/1460 от 15 июля 2025 года действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, продлено до 4 марта 2027 года.

Это решение обеспечивает украинцам возможность законного пребывания на территории государств-членов ЕС и доступ к основным правам и услугам в соответствии с законодательством стран пребывания.

В то же время в пояснительной записке отмечается, что продление временной защиты не отменяет необходимости заблаговременной подготовки к возможному завершению или трансформации этого режима.

В частности, Рекомендация Совета Европейского Союза от 16 сентября 2025 года предусматривает постепенный и скоординированный переход от режима временной защиты к другим правовым статусам проживания, а также меры для упорядоченного добровольного возвращения граждан Украины и их устойчивой реинтеграции.

Что предусматривает проект правительственного решения

Проектом распоряжения Кабинета Министров предлагается утвердить План действий на 2026–2027 годы по реагированию на вызовы в связи с возможным завершением временной защиты для граждан Украины на территории Европейского Союза.

В документе указано, что разработка плана необходима для подготовки государства к возможному изменению правового положения украинцев в странах ЕС, обеспечения поддержки их добровольного возвращения в покинутое место проживания или интеграции по новому месту проживания в Украине, а также для координации действий всех заинтересованных сторон.

Разработка плана предусмотрена задачей №203 Плана приоритетных действий Правительства на 2026 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 марта 2026 года №306-р.

Финансирование и правовые аспекты

В пояснительной записке отмечается, что реализация акта будет осуществляться в рамках Закона Украины «О Государственном бюджете на 2026 год».

Финансирование мероприятий в 2026–2027 годах планируется обеспечить за счет действующих бюджетных программ государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

В сфере правового регулирования действуют Конституция Украины и Закон Украины «О центральных органах исполнительной власти».

Также в документе указано, что проект не содержит положений, которые создают коррупционные риски, основания для дискриминации или влияют на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Как присоединиться к обсуждению

В Минсоцполитики призвали представителей общественности, органов местного самоуправления, международных партнеров и других заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению проекта и присылать свои предложения и замечания.

Предложения и замечания будут приниматься в течение 15 календарных дней со дня обнародования документа. Их можно подать в письменном виде по адресу: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10, или в электронном виде на адрес: [email protected].

По истечении срока подачи, рассмотрения и обобщения предложений отчет о результатах электронных консультаций будет опубликован на официальном сайте Минсоцполитики.

