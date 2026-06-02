2 июня – какой сегодня праздник и главные события

08:48, 2 июня 2026
2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.
Во вторник, 2 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 июня в Украине и мире Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Этот день начал 2016 международные организации и активисты, чтобы привлечь внимание к проблеме расстройств пищевого поведения, повысить осведомленность общества и поддержать людей, которые сталкиваются с такими заболеваниями.

Какой сегодня церковный праздник

2 июня верующие празднуют День памяти святого Никифора, патриарха Царьградского. Выдающийся церковный деятель, богослов и защитник почитания святых икон. Он родился около 758 года в Константинополе и в 806 году стал патриархом Царьградским (Константинопольским). Во время периода иконоборчества святой Никифор решительно выступал в защиту чтения икон, за что подвергся преследованиям от императора Лев V Армянин. В 815 году его отстранили с патриаршего престола и отправили в ссылку, где он провел остальную жизнь.

Календарь важных событий за 2 июня

455 год — Вандальское войско захватывает Рим и в течение двух недель безжалостно грабит город, опустошая его сокровища и культурное достояние;

1537 год — Папа Римский Павел III издает буллу, которой торжественно признает, что коренные народы Америки являются полноценными людьми с душой, и налагает запрет на их порабощение;

1652 год — Под Батогом объединенное войско запорожских казаков и крымских татар под предводительством Богдана Хмельницкого наносит сокрушительное поражение польскому войску во главе с Марцином Калиновским;

1851 год — Американский штат Мэн становится первым в США, где официально вводится «сухой закон» запретив продажу и производство алкоголя;

1857 год — Джеймс Гиббс из Виргинии получает патент на швейную машину с однонитевым стежком — одну из важных инноваций в швейном производстве;

1859 год — На главном острове Японии — Хонсю — основывают город Йокогама, который впоследствии станет одним из ключевых торговых и портовых центров страны;

1896 год — Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони официально запатентовывает устройство для беспроводной передачи сигналов — радио;

1918 год — Германия и Австро-Венгрия юридически признают власть гетмана Павла Скоропадского в Украине, подтвердив ее на международном уровне;

1924 год — Конгресс США принимает решение предоставить полноправное гражданство всем коренным американцам — индейцам;

1946 год — По результатам всеобщего референдума в Италии монархию отменяют, а страну провозглашают республикой;

1953 год — В Лондоне происходит официальная коронация Елизаветы II — королевы Великобритании, которая впоследствии станет дольше всего правящим монархом в истории страны;

1976 год — Пассажирский самолет Як-40 совершает посадку в киевском районе Осокорки — событие стало резонансным в истории городской авиации;

1996 год — Украина официально завершает процесс ядерного разоружения и теряет статус государства, обладающего ядерным оружием;

2010 год — Парламент Квебека (Канада) единогласно признает Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа и устанавливает День памяти жертв этой трагедии.

