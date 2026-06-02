Поступление-2026: кто из абитуриентов может учиться за счет государства и бесплатно проживать в общежитии

Дети военнослужащих, ветеранов и погибших защитников имеют право на государственную поддержку при получении высшего образования.

Уже совсем скоро в Украине стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования, и тысячи абитуриентов будут определяться с будущим местом обучения. Для отдельных категорий поступающих государство предусмотрело специальные образовательные гарантии и льготы. В частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, освобожденные из плена граждане, а также их дети и дети погибших защитников могут рассчитывать на государственную поддержку при получении высшего образования.

Кто может получить льготы на обучение в вузах

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, освобожденные из плена граждане и их дети, а также дети погибших защитников и защитниц Украины имеют право на государственную поддержку при получении высшего образования. Для них предусмотрен ряд образовательных льгот, в частности обучение за счет государства, социальные стипендии и бесплатное проживание в общежитиях.

Право на льготы имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии и которые были освобождены из плена;

дети указанных категорий граждан;

дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Какие льготы предусмотрены для детей военных и ветеранов

Поддержка может предоставляться в различных формах. В частности, предусмотрены:

полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного или местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты на получение образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к сети Интернет и базам данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитиях.

До какого возраста действуют льготы на обучение для детей защитников

Для детей участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, освобожденных из плена граждан и детей погибших защитников право на государственную поддержку сохраняется до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Государственная поддержка при поступлении и обучении в учреждениях высшего образования

Такие льготы направлены на обеспечение доступа к образованию для военнослужащих, ветеранов, бывших пленных и членов их семей, а также на поддержку детей погибших защитников во время обучения в учреждениях высшего образования.

