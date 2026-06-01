Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах

Модернизированные рейсы курсируют между Ровно, Львовом и Киевом.

«Укрзализныця» впервые установила системы кондиционирования в региональных электропоездах. Речь идёт о поездах, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.

В «Укрзализныце» отмечают, что эти рейсы — часть новой программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок.

Для пассажиров это альтернатива поездам дальнего следования между Киевом и Львовом.

В УЗ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения уже модернизировали 52 электропоезда. В настоящее время железнодорожники завершают обновление ещё одного электропоезда с кондиционером, который вскоре в рамках госзаказа на пассажирские перевозки выйдет на маршруты в Одесской области. До конца года планируется модернизировать ещё более пяти таких поездов.

