Северо-западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей
21:42, 1 июня 2026
Суд ищет трех специалистов.
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что расширяет команду и ищет новых специалистов, готовых развиваться, брать на себя ответственность и работать на результат.
Открытые вакансии:
- начальник отдела материально-технического обеспечения;
- главный специалист сектора правового обеспечения;
- главный специалист сектора по взаимодействию со СМИ.
«Это возможность стать частью современного государственного учреждения, присоединиться к обеспечению деятельности суда и получить ценный профессиональный опыт. Присоединяйтесь к команде, которая ежедневно работает ради справедливости, законности и эффективного правосудия», — добавили в суде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.