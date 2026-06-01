За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект № 15120, который предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих. Как уже писала «Судебно-юридическая газета», документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях — его предлагают дополнить новой статьей 172-21.

В законопроекте предусмотрена такая градация штрафов:

в обычных условиях — штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

в условиях особого периода (кроме военного положения), а также в случае повторного совершения — штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте до 5 суток;

в условиях военного положения — штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте от 5 до 10 суток.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость внесения изменений тем, что в условиях полномасштабной вооружённой агрессии против Украины вопросы защиты прав военнослужащих и соблюдения уставных отношений приобретают критическое значение. В условиях ведения активных боевых действий своевременное рассмотрение рапортов (в частности по лечению, отпускам, обеспечению) напрямую влияет на морально-психологическое состояние личного состава и боеспособность подразделений.

Одним из основных инструментов коммуникации военнослужащего с командованием является рапорт, который служит основанием для реализации ключевых прав военного — отпуска, лечения, перемещения, увольнения и т.д.

В то же время, по данным авторов инициативы, на практике распространены случаи нарушения порядка рассмотрения рапортов: отказ в их принятии или регистрации, несоблюдение установленных сроков рассмотрения, отсутствие ответа или оставление рапорта без рассмотрения. Сама идея усиления дисциплины в сфере прохождения военной службы обосновывается необходимостью обеспечения прав военнослужащих, однако предлагаемые изменения вызывают ряд замечаний.

В парламенте обратили внимание, что изменения в законодательство должны основываться на анализе практики применения действующих норм. В то же время к законопроекту не представлены данные, подтверждающие неэффективность действующего регулирования или наличие пробелов, приводящих к уходу от ответственности.

Отмечается, что действующие нормы КУоАП уже содержат положения, которые охватывают подобные деяния военных служебных лиц. В частности, статья 172-13 КУоАП предусматривает ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное использование служебных полномочий вопреки интересам службы, что влечёт административное взыскание в виде штрафа.

Статья 172-14 КУоАП устанавливает ответственность за превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение действий, которые явно выходят за пределы предоставленных полномочий, и предусматривает:



наложение штрафа от семидесяти до ста сорока пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток;

• деяния, предусмотренные частью первой этой статьи, совершённые в условиях особого периода, влекут за собой наложение штрафа от ста сорока пяти до двухсот восьмидесяти пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

Таким образом, предложенные в законопроекте нормы содержат почти идентичный подход к ответственности.

Кроме того, в случаях, когда такие действия приводят к существенному ущербу, применяется уголовная ответственность по статьям 425, 426 и 426-1 Уголовного кодекса Украины. В частности, эти нормы предусматривают ответственность за халатное отношение к военной службе, превышение власти или служебных полномочий, а также бездействие военной власти, если такие действия повлекли тяжкие последствия — вплоть до уголовного наказания, включая лишение свободы в зависимости от состава преступления.

В связи с этим эксперты отмечают, что предлагаемое выделение отдельного состава административного правонарушения может являться проявлением чрезмерного правового регулирования, поскольку дублирует уже существующие подходы к ответственности и потенциально усложняет правоприменение.

Также обращается внимание на терминологическую несогласованность: законопроект использует понятие «военные должностные лица», тогда как действующее законодательство оперирует определением «военные служебные лица», закреплённым в КУоАП. Это может создавать риски правовой неопределённости и затруднять практическое применение нормы.

Кроме того, положения о вступлении закона в силу не учитывают позицию Конституционного Суда Украины, согласно которой между официальным опубликованием закона и его введением в действие должен быть предусмотрен разумный переходный период.

В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов. В то же время также указывается, что введение административных штрафов за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих может повлиять на доходы бюджета за счёт их уплаты при выявлении нарушений.

Несмотря на это, финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчётами к законопроекту не приложено, что расценивается как несоответствие требованиям части первой статьи 27 Бюджетного кодекса Украины и части третьей статьи 91 Регламента Верховной Рады.

