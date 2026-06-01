  В Украине

В Реестр убытков добавят 14 новых категорий потерь от войны: что можно будет заявить

11:36, 1 июня 2026
В международный Реестр убытков добавят 14 новых категорий потерь от российской агрессии, в частности, связанных с потерей доступа к медицине и образованию.
Кабинет Министров расширил перечень категорий ущерба, которые граждане, бизнес и государство могут официально фиксировать вследствие российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

К уже действующим категориям, по которым можно фиксировать ущерб от российской агрессии, будет добавлено еще 14 новых. Подать заявления по ним в Международный реестр убытков для Украины граждане и бизнес смогут после запуска соответствующих сервисов в приложении «Дія».

В настоящее время через «Дію» доступна подача заявлений в Международный реестр убытков по 21 категории ущерба и потерь, причиненных войной.

Помимо уже существующих категорий, граждане смогут зафиксировать и в будущем получить компенсацию за потерю доступа к медицинской помощи, доступа к образованию, другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны, а также дополнительные экономические потери.

Владельцы бизнеса смогут дополнительно зафиксировать потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов, другие экономические и гуманитарные убытки, отметила Свириденко.

Отдельные категории ущерба будут фиксироваться от имени государства. В частности, речь идет о потерях, связанных с уничтожением объектов культурного наследия, нанесением вреда окружающей среде, незаконным использованием природных ресурсов, гуманитарными расходами на поддержку пострадавшего населения, а также расходами на разминирование и очистку территорий.

Также Юлия Свириденко напомнила, что в декабре 2025 года было начато создание компенсационной комиссии. По состоянию на сегодняшний день Конвенцию, необходимую для ее работы, подписали 38 государств и Европейский Союз. В настоящее время продолжается процесс, необходимый для запуска этого механизма.

