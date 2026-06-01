  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Не утвержденное штатной ВВК постановление о непригодности не является основанием для исключения из военного учета — суд

10:42, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Днепропетровский окружной админсуд рассмотрел спор о невнесении ТЦК в реестр «Оберег» сведений об исключении военнообязанного по военному учету после признания его непригодным к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии.
Не утвержденное штатной ВВК постановление о непригодности не является основанием для исключения из военного учета — суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело №160/2662/26 об обжаловании бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки, которое, по мнению истца, заключалось в невнесении в реестры воинского учета сведений о его исключении с воинского учета после признания непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истец просил признать противоправным бездействие ТЦК и СП относительно невнесения соответствующих данных в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», а также обязать ответчика повторно рассмотреть его заявление о внесении сведений об исключении с воинского учета на основании пункта 3 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Суть дела

Истец указывал, что 6 июня 2025 года по результатам прохождения военно-врачебной комиссии он был признан непригодным к военной службе, что, по его мнению, является основанием для исключения с воинского учета в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вместе с тем в его военно-учетном документе в электронной форме через приложение «Резерв+» отсутствовали сведения об исключении с воинского учета. В связи с этим он обратился в ТЦК и СП с заявлением об обновлении данных в реестрах и отображении информации об исключении с воинского учета.

Письмом от 29 декабря 2025 года ТЦК и СП сообщил заявителю, что постановление внештатной военно-врачебной комиссии от 6 июня 2025 года не было утверждено штатной 20-й Региональной военно-врачебной комиссией. Согласно протоколу заседания штатной ВВК от 25 ноября 2025 года постановление о непригодности не было утверждено. В связи с этим лицу было рекомендовано пройти дополнительное офтальмологическое обследование, предоставить оригиналы необходимых медицинских документов и пройти повторное освидетельствование ВВК.

Считая, что невнесение в Реестр сведений об исключении с воинского учета является противоправным бездействием, истец обратился в суд.

Позиция и выводы суда

Суд проанализировал нормы Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, а также Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №402.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Положением №402 постановления внештатных военно-врачебных комиссий о непригодности военнообязанных к военной службе подлежат обязательной проверке и утверждению штатными военно-врачебными комиссиями.

После принятия постановления о непригодности документы должны быть направлены на проверку в соответствующие ВВК. При отсутствии ошибок электронные документы направляются в штатную ВВК для утверждения. Только после утверждения постановления протокол заседания штатной ВВК передается в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд отметил, что постановления внештатных ВВК, подлежащие утверждению, приобретают завершенное юридическое значение только после прохождения процедуры проверки и утверждения штатной военно-врачебной комиссией.

По данному делу установлено, что постановление внештатной ВВК о признании лица непригодным к военной службе не было утверждено штатной 20-й Региональной военно-врачебной комиссией. Напротив, по результатам проверки заявителю было предложено пройти дополнительные обследования и повторный медицинский осмотр.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствие утверждения постановления о непригодности является препятствием для внесения в реестры сведений об исключении лица с воинского учета.

Суд подчеркнул, что при отсутствии утвержденного штатной ВВК постановления о непригодности ТЦК и СП не имел правовых оснований для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации об исключении лица с воинского учета.

Таким образом, суд признал, что в действиях ТЦК и СП отсутствует противоправное бездействие относительно невнесения соответствующих сведений в реестр «Оберіг», а также отсутствуют основания для возложения обязанности повторно рассматривать заявление о внесении таких данных.

В результате Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку процедура утверждения постановления ВВК не была завершена, а следовательно, правовых оснований для исключения лица с воинского учета и внесения соответствующих сведений в государственные реестры не возникло.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный воинский учет военная служба Оберег

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась: Верховный Суд расценил это как пытки

Незаконное лишение свободы, сопряжённое с причинением физических и нравственных страданий с целью принудить лицо действовать вопреки собственной воле, может образовывать состав пыток, а не только причинение телесных повреждений.

Гоструда будет контролировать назначение и выплату страховых средств в Пенсионном фонде

Расширение количества функций Гоструда, базирующихся на предоставлении заключений относительно льгот, дотаций и разумного приспособления, создает новые коррупционные риски.

Почему Верховный Суд снижает гонорары адвокатов: позиция Большой Палаты

Позиция БП ВС подтверждает, что не стоит рассчитывать на компенсацию юридической помощи за дублированные процессуальные документы.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]