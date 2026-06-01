Не утвержденное штатной ВВК постановление о непригодности не является основанием для исключения из военного учета — суд

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело №160/2662/26 об обжаловании бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки, которое, по мнению истца, заключалось в невнесении в реестры воинского учета сведений о его исключении с воинского учета после признания непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии.

Истец просил признать противоправным бездействие ТЦК и СП относительно невнесения соответствующих данных в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг», а также обязать ответчика повторно рассмотреть его заявление о внесении сведений об исключении с воинского учета на основании пункта 3 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Суть дела

Истец указывал, что 6 июня 2025 года по результатам прохождения военно-врачебной комиссии он был признан непригодным к военной службе, что, по его мнению, является основанием для исключения с воинского учета в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вместе с тем в его военно-учетном документе в электронной форме через приложение «Резерв+» отсутствовали сведения об исключении с воинского учета. В связи с этим он обратился в ТЦК и СП с заявлением об обновлении данных в реестрах и отображении информации об исключении с воинского учета.

Письмом от 29 декабря 2025 года ТЦК и СП сообщил заявителю, что постановление внештатной военно-врачебной комиссии от 6 июня 2025 года не было утверждено штатной 20-й Региональной военно-врачебной комиссией. Согласно протоколу заседания штатной ВВК от 25 ноября 2025 года постановление о непригодности не было утверждено. В связи с этим лицу было рекомендовано пройти дополнительное офтальмологическое обследование, предоставить оригиналы необходимых медицинских документов и пройти повторное освидетельствование ВВК.

Считая, что невнесение в Реестр сведений об исключении с воинского учета является противоправным бездействием, истец обратился в суд.

Позиция и выводы суда

Суд проанализировал нормы Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, а также Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №402.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Положением №402 постановления внештатных военно-врачебных комиссий о непригодности военнообязанных к военной службе подлежат обязательной проверке и утверждению штатными военно-врачебными комиссиями.

После принятия постановления о непригодности документы должны быть направлены на проверку в соответствующие ВВК. При отсутствии ошибок электронные документы направляются в штатную ВВК для утверждения. Только после утверждения постановления протокол заседания штатной ВВК передается в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд отметил, что постановления внештатных ВВК, подлежащие утверждению, приобретают завершенное юридическое значение только после прохождения процедуры проверки и утверждения штатной военно-врачебной комиссией.

По данному делу установлено, что постановление внештатной ВВК о признании лица непригодным к военной службе не было утверждено штатной 20-й Региональной военно-врачебной комиссией. Напротив, по результатам проверки заявителю было предложено пройти дополнительные обследования и повторный медицинский осмотр.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствие утверждения постановления о непригодности является препятствием для внесения в реестры сведений об исключении лица с воинского учета.

Суд подчеркнул, что при отсутствии утвержденного штатной ВВК постановления о непригодности ТЦК и СП не имел правовых оснований для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации об исключении лица с воинского учета.

Таким образом, суд признал, что в действиях ТЦК и СП отсутствует противоправное бездействие относительно невнесения соответствующих сведений в реестр «Оберіг», а также отсутствуют основания для возложения обязанности повторно рассматривать заявление о внесении таких данных.

В результате Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку процедура утверждения постановления ВВК не была завершена, а следовательно, правовых оснований для исключения лица с воинского учета и внесения соответствующих сведений в государственные реестры не возникло.

