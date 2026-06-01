  1. В Украине

10 июня истекает срок оцифровки трудовых книжек: как это повлияет на пенсию

08:30, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Пенсионном фонде напомнили, что внесение данных в электронный реестр позволит автоматически учесть трудовой стаж и упростит будущее оформление пенсии.
10 июня истекает срок оцифровки трудовых книжек: как это повлияет на пенсию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине приближается завершение переходного периода, связанного с переводом трудовых книжек в цифровой формат. Уже 10 июня истекает срок, отведённый для внесения сведений из бумажных документов в электронный реестр Пенсионного фонда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Система электронных трудовых книжек действует в стране с 2021 года. Она позволяет хранить всю информацию о трудовой деятельности граждан в цифровом виде, включая данные о приёме на работу, переводах на другие должности, увольнениях и других кадровых изменениях.

Особое внимание следует уделить записям, сделанным до 1 января 2004 года. Именно эти сведения необходимо оцифровать и передать в реестр застрахованных лиц, чтобы они были учтены при определении страхового стажа и расчёте будущих пенсионных выплат.

Для этого владельцам трудовых книжек необходимо подготовить скан-копии всех страниц, содержащих записи о трудовой деятельности, и загрузить их через онлайн-сервисы Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ поясняют, что основой для начисления страхового стажа являются данные системы персонифицированного учёта. Если речь идёт о периодах работы до внедрения такой системы, подтверждением стажа служат документы, внесённые в электронный реестр, в том числе оцифрованные трудовые книжки.

При этом после 10 июня бумажные трудовые книжки останутся действительными документами. Никаких штрафов, финансовых санкций или других наказаний за несвоевременное оцифрование законодательством не предусмотрено.

Однако гражданам стоит учитывать важный нюанс. Если данные из бумажной трудовой книжки не будут внесены в электронную систему, автоматическое назначение пенсии станет невозможным. В таком случае для оформления пенсионных выплат придётся лично обращаться в Пенсионный фонд и предоставлять необходимые документы в бумажном виде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд ПФУ пенсия трудовая книжка

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почему Верховный Суд снижает гонорары адвокатов: позиция Большой Палаты

Позиция БП ВС подтверждает, что не стоит рассчитывать на компенсацию юридической помощи за дублированные процессуальные документы.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]