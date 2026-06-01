10 июня истекает срок оцифровки трудовых книжек: как это повлияет на пенсию

В Пенсионном фонде напомнили, что внесение данных в электронный реестр позволит автоматически учесть трудовой стаж и упростит будущее оформление пенсии.

В Украине приближается завершение переходного периода, связанного с переводом трудовых книжек в цифровой формат. Уже 10 июня истекает срок, отведённый для внесения сведений из бумажных документов в электронный реестр Пенсионного фонда.

Система электронных трудовых книжек действует в стране с 2021 года. Она позволяет хранить всю информацию о трудовой деятельности граждан в цифровом виде, включая данные о приёме на работу, переводах на другие должности, увольнениях и других кадровых изменениях.

Особое внимание следует уделить записям, сделанным до 1 января 2004 года. Именно эти сведения необходимо оцифровать и передать в реестр застрахованных лиц, чтобы они были учтены при определении страхового стажа и расчёте будущих пенсионных выплат.

Для этого владельцам трудовых книжек необходимо подготовить скан-копии всех страниц, содержащих записи о трудовой деятельности, и загрузить их через онлайн-сервисы Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ поясняют, что основой для начисления страхового стажа являются данные системы персонифицированного учёта. Если речь идёт о периодах работы до внедрения такой системы, подтверждением стажа служат документы, внесённые в электронный реестр, в том числе оцифрованные трудовые книжки.

При этом после 10 июня бумажные трудовые книжки останутся действительными документами. Никаких штрафов, финансовых санкций или других наказаний за несвоевременное оцифрование законодательством не предусмотрено.

Однако гражданам стоит учитывать важный нюанс. Если данные из бумажной трудовой книжки не будут внесены в электронную систему, автоматическое назначение пенсии станет невозможным. В таком случае для оформления пенсионных выплат придётся лично обращаться в Пенсионный фонд и предоставлять необходимые документы в бумажном виде.

