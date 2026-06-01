10 червня спливає термін оцифрування трудових книжок: як це вплине на пенсію

У Пенсійному фонді нагадали, що внесення даних до електронного реєстру дозволить автоматично врахувати трудовий стаж та спростить майбутнє оформлення пенсії.

В Україні наближається завершення перехідного періоду, пов'язаного з переведенням трудових книжок у цифровий формат. Уже 10 червня спливає термін, відведений для внесення відомостей із паперових документів до електронного реєстру Пенсійного фонду.

Система електронних трудових книжок працює в країні з 2021 року. Вона дозволяє зберігати всю інформацію про трудову діяльність громадян у цифровому вигляді, включаючи дані про працевлаштування, переведення на інші посади, звільнення та інші кадрові зміни.

Особливу увагу варто приділити записам, зробленим до 1 січня 2004 року. Саме ці відомості необхідно оцифрувати та передати до реєстру застрахованих осіб, щоб вони були враховані під час визначення страхового стажу та майбутніх пенсійних виплат.

Для цього власникам трудових книжок необхідно підготувати скан-копії всіх сторінок, що містять записи про трудову діяльність, та завантажити їх через онлайн-сервіси Пенсійного фонду України.

У ПФУ пояснюють, що основою для нарахування страхового стажу є дані персоніфікованого обліку. Якщо йдеться про періоди роботи до запровадження такої системи, підтвердженням стажу виступають документи, внесені до електронного реєстру, зокрема оцифровані трудові книжки.

Водночас після 10 червня паперові трудові книжки залишатимуться чинними документами. Жодних штрафів, фінансових санкцій чи інших покарань за несвоєчасне оцифрування законодавством не передбачено.

Однак громадянам варто врахувати важливу особливість. Якщо дані з паперової трудової книжки не будуть внесені до електронної системи, автоматичне призначення пенсії стане неможливим. У такому випадку для оформлення пенсійних виплат доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду та надавати необхідні документи в паперовому вигляді.

