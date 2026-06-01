Шахрайська лотерея – як одна SMS може коштувати тисячі гривень

Зловмисники переконують жертв сплачувати податки, збори або повертати частину коштів за фальшивими переказами, після чого люди втрачають власні гроші.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шахрайство з лотереями та призами найчастіше здійснюється за двома поширеними схемами, метою яких є виманювання грошей у громадян. Про це повідомили в патрульній поліції.

За однією зі схем людина отримує несподіваний телефонний дзвінок, електронний лист, повідомлення або смс від особи, яка представляється працівником державної установи, представником відомої організації чи навіть знаменитості. Жертві повідомляють про нібито виграш великої суми грошей або цінного призу.

Після цього шахрай намагається завоювати довіру та пояснює, що для отримання виграшу необхідно попередньо переказати невелику суму коштів для сплати податку на приз або збору за оформлення документів. Люди, які виконують такі вказівки, надсилають гроші, однак обіцяного виграшу не отримують і втрачають кошти, витрачені на вигадані податки та збори.

Інша схема передбачає надсилання жертві несподіваної платіжної квитанції або повідомлення про грошовий переказ. Разом із цим надходить інструкція внести отримані кошти на рахунок і негайно повернути частину суми відправнику нібито для покриття податків чи інших зборів.

Через кілька тижнів з’ясовується, що квитанція або переказ були підробленими. Водночас гроші, які людина вже перерахувала шахраям, повернути неможливо. У результаті жертва не лише втрачає власні кошти, а й змушена відшкодовувати банку суму за недійсний переказ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.