Мошенническая лотерея – как одно SMS может обойтись в тысячи гривен

Злоумышленники убеждают жертв платить налоги, сборы или возвращать часть средств по поддельным перечислениям, после чего люди теряют свои деньги.

Мошенничество с лотереями и призами чаще всего осуществляется по двум распространенным схемам, целью которых является выманивание денег у граждан. Об этом сообщили в патрульной полиции.

По одной из схем человек получает неожиданный телефонный звонок, электронное письмо, сообщение или SMS от лица, представляющегося сотрудником государственного учреждения, представителем известной организации или даже знаменитостью. Жертве сообщают о якобы выигрыше крупной суммы денег или ценного приза.

После этого мошенник пытается завоевать доверие и объясняет, что для получения выигрыша необходимо предварительно перечислить небольшую сумму средств для уплаты налога на приз или сбора за оформление документов. Люди, которые выполняют такие указания, отправляют деньги, однако обещанного выигрыша не получают и теряют средства, потраченные на вымышленные налоги и сборы.

Другая схема предусматривает отправку жертве неожиданной платежной квитанции или уведомления о денежном переводе. Вместе с этим поступает инструкция внести полученные средства на счет и немедленно вернуть часть суммы отправителю якобы для покрытия налогов или других сборов.

Через несколько недель выясняется, что квитанция или перевод были поддельными. При этом деньги, которые человек уже перечислил мошенникам, вернуть невозможно. В результате жертва не только теряет свои средства, но и вынуждена возмещать банку сумму за недействительный перевод.

