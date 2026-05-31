В Колумбии проходят президентские выборы, которые могут изменить политику страны в сфере безопасности

Главная тема предвыборной кампании — борьба с наркокартелями и будущий внешнеполитический курс страны.

В Колумбии проходят президентские выборы, результаты которых могут существенно повлиять как на внутреннюю политику в сфере безопасности, так и на внешнеполитический курс государства. Голосование проходит после нескольких месяцев напряженных отношений между действующим президентом Густаво Петро и президентом США Дональдом Трампом из-за вопросов наркотрафика и роли Вашингтона в регионе. Об этом сообщает BBC.

Густаво Петро не имеет права баллотироваться на новый срок из-за конституционного запрета. Он поддержал левого кандидата Ивана Сепеду, который заявляет о намерении продолжать политику действующей власти. Среди главных конкурентов — правые политики Абелардо де ла Эсприелья и Палома Валенсия.

Согласно опросам, наибольшую поддержку имеет Сепеда, а его ближайшим соперником является де ла Эсприелья. В то же время прогнозируется, что ни один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов для победы в первом туре, поэтому второй тур может состояться 21 июня.

Одной из ключевых тем избирательной кампании стала безопасность. Сепеда поддерживает продолжение политики «тотального мира», которую проводило правительство Петро. Она предусматривала переговоры с вооруженными группировками, часть которых связана с наркотрафиком. В то же время ряд таких процессов не дал результата или зашел в тупик, а уровень насилия в стране снова вырос.

Правые кандидаты выступают за более жесткий подход и военные методы борьбы с вооруженными группировками. Де ла Эсприелья и Валенсия также заявляют о намерении возобновить тесное партнерство в сфере безопасности с Соединенными Штатами.

Сепеда, как и Петро, подчеркивает, что Колумбия не должна быть «зависимым государством» от Вашингтона. В то же время эксперты отмечают, что даже в периоды обострения политических споров между двумя странами сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками фактически не прекращалось.

