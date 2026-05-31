В Киевской области нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и попал в смертельное ДТП — погибла 23-летняя пассажирка

18:41, 31 мая 2026
Водитель проигнорировал требование остановиться, потерял управление и врезался в забор, в результате чего автомобиль перевернулся.
В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 23-летняя женщина. Авария произошла после того, как водитель автомобиля Seat проигнорировал требование патрульных остановиться и пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

ДТП произошло около полуночи на 24-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи выезда из села Дмитровка. Патрульные батальона села Чайки заметили автомобиль Seat, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Инспекторы подали требование об остановке с помощью специальных световых и звуковых сигналов служебного автомобиля, однако водитель проигнорировал его и продолжил движение на большой скорости, создавая опасность для других участников дорожного движения.

По данным полиции, нарушитель двигался по трассе М-06 в направлении Житомира, после чего развернулся в сторону Киева, а затем вернулся в село Дмитровка. На одной из улиц населенного пункта водитель не справился с управлением, врезался в забор, после чего автомобиль перевернулся.

В салоне транспортного средства, кроме водителя, находились трое пассажиров — двое мужчин и 23-летняя женщина. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело из искореженного автомобиля извлекли спасатели.

Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают следователи в рамках досудебного расследования, возбужденного по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

