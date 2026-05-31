Владимир Зеленский заявил о дефиците противоракетных ракет в США – Украина просит лицензии на Patriot

Президент Украины подчеркнул необходимость увеличения производства ракет и предоставления лицензий на их изготовление для Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах производится недостаточное количество противоракетных ракет, что может привести к кризисным последствиям в различных регионах мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия наращивает собственное производство баллистических ракет, тогда как объемы выпуска противоракетных средств в США остаются недостаточными для современных вызовов.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют», – отметил Президент.

Он отметил, что нынешние темпы производства — 60–65 антибаллистических ракет в месяц — являются недостаточными с учетом текущей ситуации в сфере безопасности.

Президент также подчеркнул необходимость расширения производства и вновь обратился с просьбой предоставить Украине лицензии на изготовление ракет Patriot.

По его словам, Украина имеет возможности увеличить производство таких ракет, что, по его мнению, также могло бы укрепить безопасность других регионов, в частности Ближнего Востока и стран, которым Соединенные Штаты оказывают поддержку.

Зеленский добавил, что до момента создания европейской противоракетной системы Украине по-прежнему нужна поддержка США в сфере противоракетной обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.