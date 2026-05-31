Украина и Россия должны сесть за стол переговоров до начала следующей зимы, — Владимир Зеленский

18:59, 31 мая 2026
Президент Украины считает, что окно для переговоров может открыться на фоне потерь России на фронте и усиления международного давления.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала следующей зимы необходимо найти дипломатический путь завершения войны и перейти к переговорам с Россией.

По его словам, начиная с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя. Он отметил, что в январе 2026 года сообщал американским партнерам о возможности «окна для переговоров», поскольку ежемесячно Россия, по его мнению, будет терять все больше военных.

Зеленский утверждает, что в настоящее время российские силы не могут оккупировать за месяц больше территорий, чем Украина освобождает.

«Я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию», — заявил Президент.

Комментируя возможный формат участия Европы в переговорах, Зеленский упомянул формат E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия. Он отметил, что не уверен, является ли это лучшим вариантом, однако эти страны могут представлять Европу.

Также он добавил, что у Украины есть партнеры в Северной Европе, а Турция неоднократно выступала посредником и способствовала, в частности, возвращению украинских военнопленных.

По словам Зеленского, окончательное решение о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, должны принимать Украина и европейские страны совместно. В то же время он подчеркнул, что ключевым условием остается готовность России к диалогу и участие Европы в этом процессе.

