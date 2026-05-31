В Николаевской области автомобиль упал с моста в воду – пострадали пятеро детей и один взрослый

17:47, 31 мая 2026
В салоне внедорожника находились шесть человек, всех госпитализировали после падения автомобиля в воду.
Фото: Полиция Николаевской области
В Николаевской области автомобиль, по предварительной информации под управлением 19-летнего парня, упал с моста в воду. В результате аварии травмы получили шесть пассажиров — пятеро детей и один взрослый. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Инцидент произошел 31 мая около 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района. По данным правоохранителей, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, которым управлял 19-летний водитель, не справился с управлением, выехал за пределы моста и упал в воду.

В салоне находились пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и водитель. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Следователи предварительно квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

В полиции отметили, что в ходе дальнейшего расследования возможна дополнительная правовая квалификация происшествия.

