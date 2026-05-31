  1. В Украине

Как узнать наличие налогового долга: инструкция для налогоплательщиков

14:31, 31 мая 2026
Налогоплательщики могут онлайн проверить наличие налогового долга, получить выписку о состоянии расчетов с бюджетом и уплатить налоги.
Налогоплательщики могут контролировать свои расчеты с бюджетом и получать необходимую налоговую информацию дистанционно. Для этого Государственная налоговая служба предоставляет ряд электронных сервисов, которые позволяют просматривать данные о начислениях, уплате налогов и имеющейся задолженности без посещения налоговых органов.

Электронный кабинет налогоплательщика объединяет более 130 бесплатных сервисов. Их функционал постоянно расширяется с учетом потребностей пользователей и изменений в законодательстве.

В частности, через меню «Состояние расчетов с бюджетом» пользователи могут просматривать свои интегрированные карточки налогоплательщика, получать информацию об уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также проверять наличие налогового долга. Кроме того, сервис предоставляет возможность уплачивать налоги, сборы, платежи и единый социальный взнос с помощью доступных платежных систем и способов оплаты.

Также налогоплательщики могут сформировать выписку о состоянии расчетов с бюджетом. Такой документ доступен отдельно за каждый год, начиная с 2013 года, с детализацией по видам налогов, сборов и платежей. Выписка формируется автоматически и подписывается квалифицированной электронной подписью должностного лица контролирующего органа. Если у налогоплательщика имеется налоговый долг, в документе отображается рассчитанная сумма пени по состоянию на дату подачи запроса.

Запрос на получение выписки направляется в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика. При этом документ содержит информацию о результатах сверки по всем платежам независимо от региона или территориальной общины, в бюджеты которых они уплачивались.

Налоговые сервисы доступны не только в Электронном кабинете, но и через мобильное приложение «Моя налоговая», чат-бот InfoTAX и Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія».

В приложении «Моя налоговая» физические лица также могут просматривать информацию о состоянии расчетов с бюджетом в разделе «Услуги» через сервис «Состояние расчетов с бюджетом».

Лента новостей

