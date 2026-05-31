Выходные в июне 2026: будут ли дополнительные дни отдыха

В июне 2026 года будет 30 календарных дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных.

В июне 2026 года у украинцев нет дополнительных официальных выходных через праздничные даты. Хотя День Конституции Украины, ежегодно отмечаемый 28 июня, в этом году приходится на воскресенье, понедельник, 29 июня, будет оставаться рабочим днем.

Также дополнительным выходным должно было стать 1 июня после Троицы, которая в этом году пришлась на воскресенье.

Но при действии военного положения не применяется норма законодательства о переносе выходного дня в случае, если праздничный день совпадает с выходным.

Таким образом, большинство работников будут работать по обычному графику. В то же время работодатели могут самостоятельно принимать решение о предоставлении работникам дополнительных дней отдыха, если это разрешают условия работы предприятия или учреждения.

В июне 2026 года будет 30 календарных дней. При стандартной пятидневной рабочей неделе предусмотрено:

рабочих дней - 22;

выходных дней - 8.

Единственным государственным праздником луны останется День Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

