В Киеве мужчина пытался использовать смарт-очки, чтобы сдать экзамен в сервисном центре МВД

Нарушение процедуры заметил экзаменатор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В одном из столичных ТСЦ МВД во время теоретического экзамена кандидат попытался воспользоваться современным гаджетом — смарт-очками. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

По предварительной информации, ответы на тестовые вопросы ему дистанционно передавала знакомая, которая находилась неподалеку.

«Однако нарушение процедуры заметил экзаменатор. В результате экзамен был прекращен, а результат — не засчитан», — говорится в заявлении.

Там напомнили: теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД сдаются исключительно самостоятельно.

«Использование любых технических устройств или сторонней помощи является нарушением установленных правил», — добавили в сервисном центре МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.