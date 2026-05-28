В Киеве мужчина пытался использовать смарт-очки, чтобы сдать экзамен в сервисном центре МВД

21:42, 28 мая 2026
Нарушение процедуры заметил экзаменатор.
В одном из столичных ТСЦ МВД во время теоретического экзамена кандидат попытался воспользоваться современным гаджетом — смарт-очками. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

По предварительной информации, ответы на тестовые вопросы ему дистанционно передавала знакомая, которая находилась неподалеку.

«Однако нарушение процедуры заметил экзаменатор. В результате экзамен был прекращен, а результат — не засчитан», — говорится в заявлении.

Там напомнили: теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД сдаются исключительно самостоятельно.

«Использование любых технических устройств или сторонней помощи является нарушением установленных правил», — добавили в сервисном центре МВД.

МВД Киев сервисный центр МВД

