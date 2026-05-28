Исландия стала самой дорогой страной мира, впервые за много лет обогнав Швейцарию

19:41, 28 мая 2026
Уровень цен в Исландии превысил швейцарский, и экономисты связывают это с туризмом, ростом спроса и давлением на рынок жилья.
Исландия вновь заняла первое место среди самых дорогих стран мира, впервые за долгое время обогнав Швейцарию. Об этом сообщает Bloomberg.

Исландский профсоюз Viska, используя данные Евростата и Центрального банка Исландии, подсчитал, что в настоящее время уровень цен в стране превышает швейцарский примерно на три процентных пункта.

По данным Евростата, в последний раз Исландия опережала Швейцарию по уровню цен в 2018 году. В то же время статистика за 2024 год, которая является самой новой доступной, показывала противоположную ситуацию: тогда скорректированный на покупательную способность уровень цен в Швейцарии был выше исландского более чем на семь процентных пунктов.

Экономисты объясняют нынешний рост цен в небольшой атлантической стране рядом факторов. В частности, после пандемии резко вырос туризм, который является одним из главных драйверов экономики. Это привело к восстановлению экономической активности и дальнейшему росту цен, который центральный банк пытается сдержать.

Экономист профсоюза Вильяммур Хильмарссон отмечает, что туризм существенно влияет на инфляцию в сфере услуг, поскольку увеличивает спрос и оказывает давление на рынок труда и жилья. По его словам, рост туристического потока привел к повышению зарплат, а также к обострению конкуренции за жилье, в частности из-за краткосрочной аренды.

«Туризм в значительной степени способствует инфляции в сфере услуг. Спрос со стороны туризма привел к росту заработной платы. Еще одним важным компонентом является жилье, на которое туризм оказывает прямое влияние. Туристы, например, через AirBnB конкурируют с местными жителями за жилье», — отметил он.

Отдельный опрос Национального совета по туризму показал, что рост расходов уже начинает влиять на количество посетителей и частично отпугивает туристов.

Также экономист подчеркивает, что в долгосрочной перспективе структура исландской экономики остается уязвимой из-за зависимости от трудоемких отраслей.

«В долгосрочной перспективе Исландия не создает продуктивных секторов. Мы слишком зависим от трудоемких отраслей промышленности, которые будут постоянно создавать инфляционное давление. Нам нужно способствовать развитию большего количества опорных элементов», — добавил Хильмарссон.

