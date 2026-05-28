Правительство Италии готовит избирательную реформу — победителям хотят отдать больше мандатов
Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони представило законопроект о реформировании избирательного законодательства страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Документ был подан 27 мая. В случае его принятия коалиция, которая победит на выборах и наберет более 42% голосов, получит дополнительные места в парламенте.
Целью реформы является формирование более стабильного парламентского большинства для правительства-победителя.
Законопроект также предусматривает, что коалиции и политические партии должны будут определять своего кандидата на пост премьер-министра еще на этапе подачи избирательных списков. Таким образом планируется усилить роль главы правительства в политической системе страны.
Для вступления в силу документ должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Италии.
Джорджия Мелони заявила, что намерена оставаться на посту до окончания своего срока.
По ее словам, «последовательность и стабильность» являются большой возможностью для Италии, а правительство будет делать все возможное для сохранения стабильности до конца мандата.
