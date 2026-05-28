Правительство Италии готовит избирательную реформу — победителям хотят отдать больше мандатов

В Италии предложили новые правила выборов, согласно которым коалиция, набравшая более 42% голосов, получит дополнительные места в парламенте.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони представило законопроект о реформировании избирательного законодательства страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Документ был подан 27 мая. В случае его принятия коалиция, которая победит на выборах и наберет более 42% голосов, получит дополнительные места в парламенте.

Целью реформы является формирование более стабильного парламентского большинства для правительства-победителя.

Законопроект также предусматривает, что коалиции и политические партии должны будут определять своего кандидата на пост премьер-министра еще на этапе подачи избирательных списков. Таким образом планируется усилить роль главы правительства в политической системе страны.

Для вступления в силу документ должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Италии.

Джорджия Мелони заявила, что намерена оставаться на посту до окончания своего срока.

По ее словам, «последовательность и стабильность» являются большой возможностью для Италии, а правительство будет делать все возможное для сохранения стабильности до конца мандата.

