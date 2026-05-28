  1. В мире

Правительство Италии готовит избирательную реформу — победителям хотят отдать больше мандатов

19:14, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Италии предложили новые правила выборов, согласно которым коалиция, набравшая более 42% голосов, получит дополнительные места в парламенте.
Правительство Италии готовит избирательную реформу — победителям хотят отдать больше мандатов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони представило законопроект о реформировании избирательного законодательства страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ был подан 27 мая. В случае его принятия коалиция, которая победит на выборах и наберет более 42% голосов, получит дополнительные места в парламенте.

Целью реформы является формирование более стабильного парламентского большинства для правительства-победителя.

Законопроект также предусматривает, что коалиции и политические партии должны будут определять своего кандидата на пост премьер-министра еще на этапе подачи избирательных списков. Таким образом планируется усилить роль главы правительства в политической системе страны.

Для вступления в силу документ должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Италии.

Джорджия Мелони заявила, что намерена оставаться на посту до окончания своего срока.

По ее словам, «последовательность и стабильность» являются большой возможностью для Италии, а правительство будет делать все возможное для сохранения стабильности до конца мандата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Италия реформа

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Ратификация Соглашения о займе: кто на самом деле будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС

Объединение Соглашения о займе и Меморандума в один пакет заставило парламент ратифицировать не только кредит, но и обязательные НДС на посылки и новые налоги для ФОП.

Оккупация города не освобождает работодателя от обязанности платить зарплату: позиция Верховного Суда

ВС отметил, что оккупация и боевые действия не освобождают работодателя от обязанности провести полный расчёт с работником, если трудовой договор не был приостановлен.

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]