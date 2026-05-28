  1. Публикации
  2. / В Украине

Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

14:00, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.
Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине готовят реформу управления жилищным фондом. Соответствующие изменения предусмотрены проектом Закона Украины «Об управлении жилищным фондом». В настоящее время законопроект еще не зарегистрирован в парламенте, однако уже находится на этапе проработки и сбора предложений и замечаний. Документ позиционируется как один из ключевых элементов жилищной реформы, который должен решить ряд многолетних проблем в сфере управления многоквартирными домами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ключевые изменения направлены на комплексное обновление правил управления жильем в Украине. В частности, предлагается:

  • ввести четкие правила управления любым жильем независимо от его правового статуса;
  • создать юридическое лицо для каждого многоквартирного дома (если не создано ОСББ), которое будет представлять интересы совладельцев;
  • сформировать единый реестр управления многоквартирными домами и систему управления, которая станет частью Единой информационно-аналитической жилищной системы;
  • создать полную базу данных жилищного фонда каждой громады с информацией обо всех домах;
  • урегулировать статус ОСББ и управляющих как потребителей коммунальных услуг для нужд дома;
  • установить четкие профессиональные требования к управляющим;
  • четко разграничить ответственность между совладельцами, ОСББ и управляющими.

В то же время законопроект уже получил ряд замечаний. В Верховной Раде обратили внимание, что документ требует существенной доработки из-за юридических несоответствий, нечетко определенного статуса новых форм управления многоквартирными домами и потенциальных рисков для совладельцев.

Одно из ключевых замечаний касается так называемого «простого товарищества совладельцев многоквартирного дома». В проекте оно определяется как форма совместной деятельности без создания юридического лица. В то же время в других изменениях к законодательству предлагается, чтобы такое товарищество создавалось именно как юридическое лицо. Авторы заключения указывают, что такое противоречие создает правовую неопределенность. Кроме того, неясны отношения товарищества с управляющим, не определены источники формирования имущества и средств, что создает риски для его деятельности как юридического лица.

Законопроект предусматривает, что совладельцы как учредители простого товарищества могут нести солидарную ответственность, однако не определяет конкретные случаи ее применения. Из-за этого совладельцы не смогут заранее оценить возможные риски и последствия для себя.

Проблемным является положение законопроекта о распределении судебных расходов на каждого совладельца, которые возлагаются на простое товарищество по решению суда. Это усложняет процедуру, поскольку необходимо распределить расходы между совладельцами, уведомить их об оплате и обеспечить внесение средств на счет товарищества, которое выступает ответчиком и осуществляет оплату. При большом количестве совладельцев и несвоевременной оплате может возникнуть проблема с покрытием расходов, так как у товарищества нет собственных средств. Аналогичная ситуация касается административных штрафов, наложенных на товарищество. В случае неуплаты совладельцем своей части возникают трудности со взысканием средств, поскольку судебная процедура для небольших сумм является сложной, затратной и длительной.

В связи с этим предлагается ввести упрощенный механизм взыскания средств в порядке исполнительного производства по заявлению простого товарищества при наличии решения суда и подтверждающих документов о распределении ответственности между совладельцами.

Замечания касаются и термина «самообеспечение», который законопроект использует в разных значениях. Авторы заключения напоминают, что после утраты силы Хозяйственным кодексом этот термин фактически остался неурегулированным. На практике это уже создает проблемы для ОСББ: правления часто не понимают, какие работы можно считать самообеспечением, как их документировать и отделять от хозяйственной деятельности.

Законопроект предлагает уведомлять совладельцев о собраниях через электронные кабинеты в системе управления многоквартирными домами не позднее чем за 10 дней до их проведения. Это может привести к ситуации, когда совладельцы будут пропускать важные решения, если не проверяют кабинет. Поэтому предлагается дублировать уведомления по электронной почте.

Также эксперты обратили внимание на недостаточные контрольные полномочия государства и органов местного самоуправления в отношении деятельности ОСББ. Это может привести к конфликтам, непрозрачным решениям правлений ОСББ и установлению внутренних штрафов без надлежащих законных оснований.

Кроме того, к законопроекту поступили замечания совладельцев ОСББ. В обращении к Верховной Раде отмечается, что проект Закона «Об управлении жилищным фондом» не поддерживается и предлагается не регистрировать его в парламенте и завершить обсуждение с выводом о нецелесообразности. По мнению авторов, законопроект не только не вводит четких правил управления жильем, но и создает риски для деятельности ОСББ и невозможности самостоятельного управления многоквартирными домами.

Также в замечаниях говорится о рисках перекладывания финансовой ответственности на совладельцев, в том числе за решения и обязательства, принятые в рамках управления домом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект долг штраф / штрафы ОСМД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совладельцы рискуют получить новые долги и штрафы: законопроект о жилищном фонде раскритиковали

В замечаниях к законопроекту говорится о рисках для ОСББ и возможном усложнении самостоятельного управления домами.

Председатель ВС Станислав Кравченко: хозяйственные суды стали важным элементом экономической стабильности Украины

В Киеве стартовала международная конференция к 35-летию хозяйственных судов Украины.

Техосмотр и сертификацию для электросамокатов вводить не будут — рассматривают только вариант со штрафами

Электросамокаты всё чаще фигурируют в ДТП, однако системного технического контроля для них пока нет.

Семьи погибших военных вынуждены через суд доказывать проживание одной семьей: какие проблемы возникают

После гибели военнослужащего украинцы всё чаще вынуждены через суд доказывать право считаться членом его семьи и получить положенные выплаты.

ТЦК требуют от бизнеса подавать отчет о транспорте даже при его отсутствии: риск штрафа в 60 тысяч гривен

Предприятия в Украине могут получать значительные штрафы от ТЦК даже в случаях, когда фактически не имеют ни транспорта, ни работников, а иногда — почти не ведут деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]