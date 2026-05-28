Мошенники выдают себя за государственные органы — рассылают поддельные повестки и «срочные вызовы в суд»

13:34, 28 мая 2026
Злоумышленники используют поддельные «вызовы в суд», «денежные выплаты» и фальшивые сообщения от правоохранительных органов, чтобы выманить личные данные и деньги.
Мошенники все чаще выдают себя за представителей государственных учреждений. Они рассылают поддельные сообщения о якобы «вызове в суд», «денежной помощи» или «срочном оформлении документов», чтобы получить личные данные или деньги. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отдельно фиксируются случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они отправляют поддельные повестки, сообщают о якобы возбужденных уголовных делах и предлагают «решить вопрос» за деньги.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

В таких случаях стоит помнить:

  • государственные учреждения не решают вопросы через мессенджеры Telegram или Viber;
  • официальные сайты органов власти используют домен gov.ua;
  • не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;
  • запрещено сообщать CVV-код, SMS-коды или пароли;
  • государственные услуги не оплачиваются на личные банковские карты.

Если в сообщениях используются термины «срочно», «последний шанс» или «нужно немедленно заплатить», а также предлагают перевести средства для избежания ответственности, это является признаком мошенничества. В таких случаях рекомендуется проверить информацию через официальные источники и сообщить в правоохранительные органы.

мошенник Министерство юстиции Украины

