Дональд Трамп пригрозил «взорвать Оман» из-за нефтяной договоренности с Ираном

12:58, 28 мая 2026
Главу Белого дома возмутила информация о тайных переговорах Омана и Тегерана по Ормузскому проливу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может нанести удар по Оману из-за попыток установить контроль над Ормузским проливом совместно с Ираном. Американский лидер требует от союзника отказаться от планов взимания платы за проход судов, пишет The Guardian.

Главу Белого дома возмутила информация о тайных переговорах Омана и Тегерана по Ормузу, и Трамп требует полной свободы судоходства.

«Пролив будет открыт для всех. Никто не собирается его контролировать. Мы собираемся за ним следить. Мы будем за ним следить. Но никто не собирается его контролировать. Это часть переговоров, которые мы ведем», — сказал Трамп.

Президент США прямо заявил о возможности масштабной атаки на Оман.

«Оман будет вести себя так же, как и все остальные. Иначе нам придется их взорвать. Они это понимают. С ними все будет хорошо», — добавил американский президент.

